Нова версия за Петрохан! Седми човек

Бившият министър на правосъдието Антон Станков заподозря и седми човек в случая "Петрохан", който не е жив и няма да го намерят. Някой е извършител на тези убийства, смята той.

Информацията за "Петрохан" е правилно изнесена, с оглед на общественото очакване, добави още той пред bTV. Станков обаче не обясни защо има тези съмнения.

Аз нямам такива опасения. За мен всичко е ясно, каза пък адвокат Людмил Рангелов.

Според Антон Станков се очертава една дълбока пропаст в момента между съда и прокуратурата. "Тази пропаст поставя един остър политически въпрос къде е мястото на прокуратурата и дали тя трябва да продължи да бъде част от съдебната власт или да премине в изпълнителната власт", посочи бившият правосъден министър.

Той смята, че проблемът в съдебната система може да бъде решен с избора на нов висш съдебен съвет.

Всичко започна от дълбоката парламентарна криза, в която бяхме изпаднали. Първо - трябва да има избор на нов висш съдебен съвет", каза Станков.

"Вече падна авторитета на правосъдието. А когато то не работи добре, всички граждани страдат. Има и конкретно пострадали", добави Рангелов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com