Майката на Ники шокира: Не аз, а Калушев беше с него в болницата

Майката на застреляния под връх Околчица Николай Златков от групата на спелеолога Ивайло Калушев Ралица Асенова разкри шокиращо, че по време на болничен престой на момчето й през 2020-а не тя, а именно Калушев е бил с него в стаята. Въпреки че тогава е бил непълнолетен, а спелеологът не е имал нито родителски, нито настойнически права над Златков, тъкмо него малкият е избрал да му бъде придружител, а е "изгонил" майка си Ралица, пише "Лупа бг".

Асенова, която организира протест в петък за разкриване на истината за шестте трупа на хижа Петрохан и в кемпера на Калушев, както и за международно разследване и нови експертизи преди погребенията на телата на жертвите. "Иво беше необятна вселена. Ако трябва да го опиша с две думи – изследовател и творец. Бих добавила още: мечтател, визионер и приключенец. Ще ви разкажа една история.

Както вече знаете, през 2020 г. Ники прекара две денонощия в болница заради тежко секване на гърба. Двамата с Иво бяхме с него там. Ники страдаше от ужасни болки, които по изумителен начин никакви болкоуспокояващи не облекчаваха. Той беше много различен дори и в прага си на болка. Иво не се отлепи от леглото му. Не заспа дори за пет минути в продължение на две денонощия.

Аз не издържах и подремвах, но той – не. Дори когато Ники успяваше да заспи за малко, Иво не се отделяше от леглото му. Нито затвори очи. На втората вечер лекарите решиха, че не можем и двамата да останем в стаята и единият трябва да излезе. Ники поиска Иво да остане при него.

Знаете вече от разказа ми за Ивей къде прекарах аз втората нощ – отвън, пред болницата. На сутринта Иво стоеше там, където го бях оставила – с вперен поглед в Ники. Не беше спал изобщо. Каза ми: “Ще спя, когато се приберем в хижата и се уверя, че той не е в страдание.“ На третия ден, по настояване на Ники, го изписахме. Каза ни: “Тази болница не ми понася. Ще ме убие това седене тук. Моля ви, прибирайте ме.“ Когато се прибрахме на любимото му място – Петрохан – той започна да се възстановява.

Около час след като се прибрахме, Иво ме остави за точно десет минути до Ники, за да влезе да се изкъпе. После отново беше на пост до леглото му. И така – до един през нощта. И чак когато Ники вече беше почти без болка, ставаше и се движеше, Иво си позволи да поспи няколко часа. Още преди разсъмване вече беше отново на крак. И отново – неотлъчно до Ники. Иво в един момент забрани парапланеризма за определен период – за ужас на Ники. И именно заради Ники. Заради неговата смелост, която понякога стигаше до безразсъдство", разказва тя.

