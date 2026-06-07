Надрусан с нож отвлича автобус

Истински хорър се разигра в събота на обяд в Бургас! Неадекватен мъж нападна екипа на автобус №12, рани водача и се опита брутално да похити превозното средство на общинската фирма „Бургасбус“. Нападателят е добре познатият 44-годишен бизнесмен от Несебър Димитър Саръстов, съобщава сайтът Флагман, позовавайки се на свои достоверни източници.

Наркотично безумие зад волана на градския транспорт

Мотивите за тежкото престъпление към момента остават пълна мистерия, но източниците на медията разкриват, че шокиращото и неадекватно поведение на Саръстов е вследствие на сериозна употреба на наркотични вещества. Веднага след екшъна бизнесменът е бил тестван с дрегер, като устройството е отчело положителна проба за забранени субстанции. След зрелищния арест Димитър е настанен под охрана в Центъра за психично здраве за спешно лечение, а по случая вече е образувано досъдебно производство.

С нож в ръка и заплахи за отвличане

Кървавата драма се разиграла по линия №12 в посока терминал „Славейков“, на метри от сградата на КАТ-Бургас. Саръстов внезапно извадил нож, нападнал и заплашил кондукторката Катерина Радева, след което най-безцеремонно задигнал портфейла ѝ с целия дневен оборот. Агресорът не спрял дотук – той започнал настойчиво да блъска по кабината на шофьора Митко Димитров с безумното искане да промени маршрута на движение. При опита си да овладее ситуацията и да спре похищението, шофьорът е бил ранен от нападателя.

Пълен абсурд: Похитителят сам звънял на тел. 112

В пика на наркотичната си криза несебърският бизнесмен сам набрал спешния телефон 112. Пред операторите той гордо заявил, че в момента отвлича автобуса, и отправил брутални заплахи за физическа саморазправа към уплашените пътници в салона. По време на екшъна вътре са се намирали жена и три невинни момчета на възраст между 15 и 16 години, които са преживели истински кошмар до намесата на полицията.

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