Съдът реши съдбата на похитителя на 11-годишната Наталия

Окръжният съд във Варна остави за постоянно в ареста 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия, която беше открита жива след 24 дни в неизвестност.

Магистратите приеха, че събраните до момента доказателства дават основание да се предполага, че именно той е извършил престъпленията, за които е обвинен. Според съда при по-лека мярка за неотклонение съществува реална опасност Симеонов да се укрие или да извърши друго престъпление, тъй като преди задържането си е успял да се укрива в продължение на 24 дни.

По време на заседанието обвиняемият поиска по-лека мярка, като заяви, че иска да бъде при своя вуйчо.

Определението на съда може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в тридневен срок.

Наталия беше открита жива след 24 дни

11-годишното момиче беше намерено невредимо, след като близо месец беше в неизвестност.

По данни на разследването през цялото време детето е било с Асен Симеонов – бившия партньор на майка му. Той беше задържан в шуменското село Овчарово, на около 80 километра от мястото, откъдето двамата изчезнали.

При ареста Симеонов не оказал съпротива.

Грози го до живот

Най-тежкото обвинение срещу него е за отвличане на непълнолетно лице, извършено при условията на опасен рецидив. Ако бъде признат за виновен, законът предвижда наказание от 10 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор.

Според разследващите Симеонов се е укривал основно в слънчогледови ниви и други земеделски масиви край железопътната линия между Варна и София, като се е придвижвал предимно през нощта.

Пред разследващите той е заявил, че мотивът за отвличането е свързан с личните му отношения с майката на момичето.

Симеонов е многократно осъждан, като криминалното му досие започва още през 2006 г. с кражба и включва и други престъпления.