Съдът реши съдбата на похитителя на 11-годишната Наталия
Опитал се да измъкне с по-лека мярка
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Опитал се да измъкне с по-лека мярка
Хората са евакуирани
Бургаският окръжен съд осъди прекият извършител на убийството Желязко Данчев на 20 години лишаване от свобода, а съучастникът му Ясен Стойчев ще лежи...
Председателят на ВКС има намерения да преекспонира спорове в окръжното съдилище
Критично състояние на инфраструктурата, остарели осигурителни системи и устройства за безопасност - това е видял чешкият специалист Зденек Жак на гара...
Две вещи лица са отказали експертизи за оръжия, собственост на т. нар. Братя Галеви. Това стана ясно на заседание на Кюстендилския окръжен съд в понед...
Наследничка на загинал в трудова злополука ще получи 88 327 лева обезщетение. Това постанови Окръжен съд – Благоевград. Сумата е обезщетение за причи...
Окръжен съд Сливен постанови 11 години лишаване от свобода за Борислав Борисов, който опита да умъртви мъж в Балкана. Наказанието трябва да бъде изтъ...
Поредният интерактивен процес ще се проведе днес от 14:30 часа в съдебна зала на Окръжен съд – Благоевград. Той е подготвен от студенти на гл. ас. Мар...
Сливен. Сливенският окръжен съд отмени постановление на окръжната прокуратура за прекратяване наказателното производство, свързано със смъртта на 11-г...
Враца. 25-годишният Деян Неделчев ще изкара пет години зад решетките заради големия пожар, който разпали на 1 май миналата година във Враца, съобщиха...
Благоевград. Година и 4 месеца след убийството на крадец от полицай все още обвинителният акт не е внесен в Окръжен съд – Благоевград. Най-вероятно об...
Кюстендил. Около 30 души са на протест пред сградата на Окръжния съд в Кюстендил. Демонстрацията е във връзка с гледането на гражданското дело, заведе...
Пловдив. Избраха Веселин Димитров Хаджиев за председател на Окръжния съд в Пловдив. Той получи 19 от общо 25 гласа във ВСС. Едва 6 гласа получи другия...