Сигнали за бомби вдигнаха на крак полицията в Бургас и Варна

Сигнали за поставени взривни устройства предизвикаха евакуации на съдебни сгради и държавни институции в Бургас и Варна.

В Бургас сигнал за бомба е получен в Съдебната палата. След постъпването му всички магистрати, съдебни служители и граждани са били незабавно евакуирани, а достъпът до сградата е ограничен.

По информация на bTV на присъстващите е било съобщено, че проверката ще продължи около час. На място са изпратени полицейски екипи, които извършват щателен оглед съгласно установените процедури.

По същото време по електронната поща е постъпил сигнал за бомба и в Областната администрация във Варна. Заплахи са получени още за сградите на Окръжния и Районния съд в морската столица, което наложи незабавната им евакуация.

По думите на очевидци районът е отцепен, а на място има засилено полицейско присъствие. Служители на МВР, подпомагани от специално обучени кучета, извършват щателни проверки на сградите.

Към момента няма данни при извършените огледи да са открити взривни устройства. Проверките продължават, а компетентните органи работят по установяване на подателя на сигналите.

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