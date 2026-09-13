Сигнали за бомби вдигнаха на крак полицията в Бургас и Варна
Хората са евакуирани
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Хората са евакуирани
Областната администрация отваря достъп за премахване на скелето в Княжеската градина
От там призоваха гражданите да се възползват от услугите по електронен път
Учениците Павел Илиев и Ренета Цветанова станаха съответно областен управител и зам.-областен управител
Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов получи голямата награда на Фондация „Прозрачни регламенти" на тържествена церемония в София. След п...
Областна администрация - Благоевград бе удостоена с награда за най-иновативна за 2015 година на Годишния национален конкурс. Надпреварата „Най-добра о...
Росица Иванова, областен управителна София-област - Как се чувствате близо два месеца, след като заехте длъжността?- В собствени води. Аз съм от хора...
Плевен. Бившият директор на Агенция „Митници" Емил Димитров – Ревизоро е назначен за главен секретар на Областна администрация-Плевен, съобщи агенция...
Разград. Осем чиновници в Областна администрация-Разград са работели едно и също, установи новият губернатор Стоян Ненчев. С промени в щата през 2009...
Сливен. Първият български рейнджър Янко Янков е назначен на работа в областна администрация Сливен. Офицерът от резерва отговаря за мобилизационната г...
София. Група протестиращи блокираха движението пред Народното събрание. Тази сутрин точно в 07.00 ч. антиправителствени демонстранти започнаха да прав...