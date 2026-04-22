Демонтажът на Паметника на Съветската армия влиза в нов етап

Областната администрация на София осигурява от днес до 26 април достъп за демонтаж и извозване на строителното скеле, което е разположено в парк „Княжеска градина“. Мярката е част от текущите дейности около зоната на бившия Паметник на Съветската армия. Районът ще бъде обезопасен по време на работата.

Необходимата организация е създадена след изтичането на договора със собственика на техническото съоръжение. От администрацията уточняват, че към момента няма основания за удължаване на договора, както и за продължаване на месечния разход от 12 210 евро с ДДС, свързан с него.

Процесът по демонтиране на Паметника на Съветската армия започна на 12 декември 2023 г. по решение на областния управител Вяра Тодева. Оттогава дейностите се изпълняват поетапно, като включват премахване на конструктивни елементи и обезопасяване на зоната.

В края на февруари правителството в оставка одобри финансиране за 2026 г. в размер на 270 000 евро. Средствата са предназначени за охрана на демонтираните бронзови фигури и барелефи от монумента, които остават под специален режим на съхранение.

