Това е единият шофьор от гонката на смъртта! Фен на бързите коли

Потребители във Фейсбук разкриха самоличността на единия от шофьорите, причинили тежката катастрофа с трима загинали на улица "Челопешко шосе" в София. Негови снимки бяха публикувани в групата "Катастрофи в София", съобщава "Блиц".

"Във връзка с тежката катастрофа от снощи на Челопешко шосе със загинали и ранени в коментари е посочен този за шофьора. Винаги сме давали гласност и сме ги показвали", пише Надежда Дойчева.

Като един от водачите е посочен Васко Филипов. Той е жител на кв. "Кремиковци".

От снимките става ясно, че е фен на бързите коли, лъскавия начин на живот и татуировките. Роден е през 1997 г. По-рано стана ясно, че двамата водачи на леки автомобили имат шофьорски книжки, получени в Чехия. Единият от тях е взел книжка преди година, а другият - преди две. Полевите проби за алкохол и наркотици и на двамата са отрицателни. Взети са им и кръвни проби. Твърди се, че те са карали с над 150 км/ч.

Двамата шофьори са задържани за 72 часа. Очаква да им бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".





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