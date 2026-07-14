Известен наш музикант избухна: Спрете да зяпате телефоните си зад волана!

Ясен Велчев, известен български пианист и композитор, основен двигател и клавирист на група „Акага“ през 90-те години, а по-късно и съосновател на група „Те“, публикува емоционален пост в социалните мрежи, след като станал свидетел на тежък пътен инцидент. По думите му жена е била блъсната на пешеходна пътека, а случилото се го е накарало да отправи остър призив към всички участници в движението.

„Спрете да чатите, да гледате и да скролвате в телефоните си, докато шофирате!“, написа той.

Музикантът разказва, че за броени минути е станал свидетел на поредица от опасни нарушения накуп – шофьори, които гледат в телефоните си, пешеходци, пресичащи на червено, мотористи, каращи рисковано, както и тротинетки и велосипеди, движещи се с висока скорост по тротоарите.

"Днес почти пред очите ми бе блъсната една клета женица от друга такава на пешеходната пътека по средата! Със легнал “полицай” при това! Пътеката изтрита, ама има знак! След 15 минути до мен минава друга с автомобил, която си е навела нежното вратле в любимия телефон, докато шофира! След половин час някаква буля спокойно пресича на червено, друга ломоти по телефона, и тя докато пресича! На Цариградско моторист форсира в крайната лента и балансира на кантар на задна гума! След още малко време “невинни” дечица летят с колелета и тротинетки между хората по тротоара. Почти всеки път, когато по някаква причина съм около моста Чавдар тече състезание! Сякаш на светофара към центъра има брояч и седи един с пистолет и дава старт! То не са таратайки, то не са наточени “Брабуси”, то не са моторетки и пистарки…".

„Сега ще си спомням онази женица на пешеходната и нейните вопли“, пише още Велчев, който е съпруг на е популярната поп певица Преслава Пейчева. Той призова хората да бъдат по-внимателни на пътя и да оставят мобилните си телефони, когато са зад волана. Ясен има багер, и от години работи и с машината, не само с клавишите.

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