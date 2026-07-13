Калин Стоянов с нови разкрития: Демерджиев тормозил прокурори с архиви на Еврото и Нотариуса

Вътрешният министър Иван Демерджиев оказвал натиск върху прокурори с информация от архивите на Пепи Еврото и Мартин Божанов - Нотариуса, обвини депутатът от ДПС и бивш ръководител на МВР Калин Стоянов. В пост във Фейсбук той обяви, че сезира изпълняващия функциите главен прокурор за предполагаеми престъпления, свързани с неправомерен достъп до международната PNR система, използването на лични данни и изготвянето на противоречиви справки от ГДБОП.

Стоянов поиска да бъдат проверени Демерджиев и още петима ръководители от МВР, ГДБОП и ДАНС. Според него действията са били насочени към публични внушения, репутационни щети и политическа саморазправа.

Две справки, две различни версии

Стоянов посочи, че на 9 юли Демерджиев публично обещал да предостави пълен списък на хората, пътували с лидера на ДПС Делян Пеевски, както и данни за отношенията помежду им. Ден по-късно вътрешният министър изпратил на депутати справка за оперативно-издирвателни мероприятия на ГДБОП, чието съдържание според Стоянов се разминавало драстично с прочетеното от Демерджиев от парламентарната трибуна на 2 юли.

„В рамките на една седмица в ГДБОП е изготвена нова справка, вероятно със същия номер, но с различно съдържание“, заяви Стоянов. По думите му и двата документа не отговарят на истината.

Депутатът даде пример с твърдение, че на определена дата Пеевски е пътувал до чужда дестинация. Според Стоянов обаче лидерът на ДПС е бил в Народното събрание както на посочения, така и на следващия ден и е давал брифинг пред медиите.

Част от гражданите, които били представени като негови спътници, също публично отрекли информацията. Някои заявили, че никога не са пътували с Пеевски и дори не го познават.

Хамид Хамид от ДПС също обяви на 10 юли, че получената от парламента справка съдържа по-кратък период, различен брой полети и по-малко от 10 имена. По думите му срещу част от полетите изрично било записано, че Пеевски не е пътувал.

Политическа саморазправа чрез PNR

„Демерджиев неправомерно използва PNR системата, оповестява данни за контакти и прави публични внушения с една-единствена цел - политическа саморазправа“, заяви Стоянов.

PNR системата съдържа резервационни данни за пътниците, включително маршрути, дати, превозвачи и информация, предоставена при покупката на самолетни билети. Европейските правила допускат обработването им за предотвратяване, разкриване и разследване на терористични престъпления и тежка престъпност при ясни ограничения и гаранции за защита на личните данни.

Според Стоянов публичното разкриване на списъци, връзки и лични контакти излиза извън тези цели. Именно затова той настоява прокуратурата да провери кой е наредил справките, на какво правно основание е използвана системата и кои служители са имали достъп до информацията.

Шестима попадат в сигнала

Стоянов иска проверка за действията на вътрешния министър Иван Демерджиев, директора на ГДБОП Мартин Златков, изпълняващия функциите председател на ДАНС Станчо Станчев и временно ръководещия Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни Николай Георгиев.

Сред посочените са още директорът на дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ Бисер Вучков и вероятно началникът на политическия кабинет на Демерджиев Росица Димитрова.

„Свободни съчинения върху няколко листа хартия, които срамно за ГДБОП наричат официална справка“, определи Стоянов изпратените документи.

Той подчерта, че е свързан с МВР от 25 години и ще опише подробно в сигнала всички забелязани несъответствия, нарушения на процедурите и съмнения около изготвянето на справките.

Търсят документа от 2 юли

ДПС внася и официално искане до председателя на Народното събрание Михаела Доцова за предоставяне на копия от документите, изготвени преди или най-късно в деня на изслушването на Демерджиев на 2 юли. Доцова оглавява 52-рото Народно събрание от края на април.

Причината е, че на Хамид Хамид е предоставена справка на ГДБОП с дата 9 юли. Според Стоянов това означава, че трябва да съществува и по-ранен документ, от който Демерджиев е чел пред депутатите седмица по-рано.

„Допускам, че същата може да е унищожена или преправена“, предупреди той. Предишен негов сигнал вече съдържаше твърдения, че в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават електронни следи и документи около достъпа до PNR системата.

Кой дава сигналите на министъра

Стоянов припомни, че на брифинг Демерджиев заявил, че вече не си прави труда да чете неговите сигнали. Това провокира депутата да попита кой предоставя документите на вътрешния министър и на какво основание той е запознат със съдържанието им.

„Ще попитам дали до момента Иван Демерджиев е бил поканен в прокуратурата да даде сведения“, заяви Стоянов.

Той направи и остро сравнение с действията на Областната дирекция на МВР в Кърджали. Според него, ако прокуратурата работеше по същия модел, Демерджиев вече щеше да бъде „отведен за разпит с цел проверка на обстоятелства“.

Обвинения за натиск върху прокурори

Стоянов изрази предположение, че вътрешният министър притиска прокурорите, на които са разпределени сигналите срещу него. По думите му Демерджиев ги заплашвал, че ще ги освободи, когато стане главен прокурор, и така се опитвал да влияе върху решенията им.

Депутатът твърди още, че министърът вече се е запознал със съдържанието на сигналите и вероятно дава указания преписките да бъдат прекратени. „По същия начин настоява да бъде прекратено и делото, по което му е повдигнато обвинение“, заяви Стоянов.

Софийската градска прокуратура вече е повдигнала обвинение на Демерджиев по разследване за допълнително споразумение към договора за системата за новите лични документи, подписано през 2023 г. Въпросът дали това обвинение има връзка с твърденията за натиск върху прокурори подлежи на проверка.

Архивите на Еврото и Нотариуса

Най-тежката част от публикацията засяга информация, с която според Стоянов разполага вътрешният министър. Депутатът твърди, че архивите на бившия следовател Петьо Петров - Пепи Еврото са били предадени на Демерджиев от близки до него лица.

Отделно министърът разполагал с информация, съхранявана от убития Мартин Божанов - Нотариуса. По думите на Стоянов тя му била предоставена от Николай Филипов - Митничаря от Бургас.

„Именно чрез архивите на двамата брокери в съдебната система Иван Демерджиев оказвал натиск върху прокурори и настоявал за определени действия“, написа депутатът.

Пепи Еврото и Нотариуса са свързвани през годините с предполагаеми мрежи за влияние в прокуратурата и съдебната власт. Съществуването на документи от архива на Петьо Петров е било предмет на журналистически разследвания, но твърдението, че те се намират у Демерджиев и се използват за натиск, остава обвинение на Стоянов, което прокуратурата трябва да провери.

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