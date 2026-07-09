Калин Стоянов сезира прокуратурата от Страсбург: МВР, ГДБОП и ДАНС заличават следи

Депутатът от ДПС Калин Стоянов подаде сигнал до и.ф. главния прокурор и до административния ръководител на Софийската градска прокуратура заради нови твърдения около международния скандал „PNR-гейт“. Той съобщи, че е сезирал прокуратурата по електронен път от Страсбург, където делегация на ДПС провежда срещи с евродепутати и представители на политически групи.

Според Стоянов в МВР, ГДБОП и ДАНС от два дни тече „трескаво заличаване на следи“, които можели да докажат престъпления при неправомерно достъпване и използване на данни от PNR системата. Обвиненията са тежки и поставят вътрешния министър Иван Демерджиев под още по-силен натиск, особено след като, по думите на ДПС, той все още не е предоставил документите, на които се е позовал в парламента.

Сигнал от Страсбург

„Преди минути подадох сигнал по електронен път до и.ф. главен прокурор на Република България и административния ръководител на Софийската градска прокуратура относно достигнала до мен информация, свързана с международния скандал „PNR-гейт“, написа Калин Стоянов.

Той обясни, че се намира в Страсбург заедно с колеги от парламентарната група на ДПС и затова е решил да не чака завръщането си в България. „След като разбрах какво се случва в момента в МВР, ГДБОП и ДАНС, реших да не губя време и да подам сигнала незабавно, още оттук, по имейл“, заяви депутатът.

Скандалът вече е изнесен и пред европейски институции. Делегация на ДПС представи в Страсбург сигнали до ресорни европейски структури, Европол и Интерпол за предполагаема злоупотреба с PNR данни, като според партията става дума за данни на над 100 000 души.

Твърдения за заличаване на логове

В сигнала си Стоянов уведомява прокуратурата, че според достигнала до него информация в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават електронни следи, свързани с достъп до PNR системата или до свързани с нея информационни системи.

„Според информацията, министърът на вътрешните работи устно е разпоредил на всички служители, свързани със случая, при никакви обстоятелства да не коментират пред когото и да било нищо, свързано с PNR скандала“, твърди Стоянов.

По думите му е било разпоредено да бъдат заличени „всички електронни логове, журнали и системни следи“ за достъп до PNR системата. Ако тези твърдения се потвърдят, случаят вече няма да е само спор за политически внушения, а въпрос за евентуално възпрепятстване на проверка и укриване на доказателства.

Тук укорът към Демерджиев е неизбежен - министър, който публично говори за чувствителни данни, трябва първи да осигури прозрачност, документи и проверимост. Когато вместо документи има мълчание, а насреща се появяват твърдения за заличаване на следи, политическата щета започва да се превръща в институционален проблем.

ДПС: Демерджиев не даде нито един документ

Стоянов свързва предполагаемото заличаване на следи с поведението на вътрешния министър след изслушването му в парламента.

„Министърът на вътрешните работи не предостави нито един официален документ. От трибуната на Народното събрание, а впоследствие и чрез председателя на Народното събрание, поискахме документите, с които Демерджиев твърдеше, че разполага, но до момента не ни е предоставено абсолютно нищо“, заяви депутатът от ДПС.

Това е и централната атака срещу министъра - според ДПС Демерджиев е изнесъл твърдения, но не е дал документите, които трябва да ги подкрепят. Така скандалът се измества от самите полети и PNR данни към въпроса дали МВР е действало институционално, или е използвало информация без достатъчна проверка и без последваща отчетност.

Искане за проверки на място

Стоянов настоява Софийската градска прокуратура и и.ф. главен прокурор да предприемат незабавни действия и проверки на място. „В противен случай съществува реален риск да бъдат заличени всички следи, които могат да установят мащаба на злоупотребата и извършените престъпления“, предупреди той.

Депутатът отправя и директно послание към вътрешния министър. „Министърът на вътрешните работи би следвало да е наясно, че рано или късно хората, които са били притискани да извършват тези злоупотреби, ще разкажат подробно какво точно се е случило и кой е разпореждал действията“, заяви Стоянов.

Той добави, че в сигнала си настоява за спешни действия и по всички останали подадени от него сигнали, свързани с Иван Демерджиев и с лица, за които според него има данни, че са свързани с министъра.

Скандалът се разраства

PNR системата съдържа резервационни данни на пътници и достъпът до нея е чувствителна тема, защото засяга лични данни, пътувания и международен обмен на информация. Затова всяко твърдение за неправомерно използване, политическа употреба или заличаване на следи трябва да бъде проверено бързо и публично убедително.

За Демерджиев рискът вече е двоен. От една страна, ДПС твърди, че той е използвал данни, без да предостави официалните документи. От друга - Стоянов вече говори за възможно чистене на следи вътре в службите. Ако прокуратурата влезе в МВР, ГДБОП и ДАНС, скандалът „PNR-гейт“ ще мине от политическа атака към реален тест за това дали институциите могат да проверят самите себе си.

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