Турция излезе силна от срещата в Анкара. НАТО 3.0 идва с пълна сила

Политическият анализатор Кристиян Шкварек предупреди, че НАТО може да е избегнал катаклизъм, но това само по себе си не е знак за здравина. Според него Турция е един от големите печеливши и това трябва да притеснява България заради амбициите на Анкара на Балканите.

Бившият посланик на България в САЩ Елена Поптодорова обаче видя в срещата начало на „НАТО 3.0“ и доказателство, че съюзниците са успели да убедят Доналд Тръмп, че всички плащат и участват.

Успехът е, че нямаше разпад

Според Шкварек срещата може да бъде определена като успешна само защото не се е стигнало до разпад на съюза или до сериозен катаклизъм. „Срещата е успешна, защото не се разпадна съюзът и нямаше катаклизми. А когато нещо се крепи във всеки момент на един косъм и ние се радваме при всяка среща дали този съюз се е разпаднал, или всичко е минало успешно, защото не се е стигнало до катаклизъм, това говори, че този съюз не е в добро състояние“, заяви Шкварек.

Той посочи, че срещите на върха вече не приличат на разговор за общи ценности и колективно бъдеще, а на връщане към стария език на силите и геополитическите сметки. „Тези срещи на върха ми напомнят, че историята не е свършила и въобще не говорим за едно бъдеще, в което сядаме и колективно обсъждаме нашите ценности и колективни интереси. Тази среща не изглежда като 22-и век, а ме връща в 19-и, защото сядат няколко лагера на масата и винаги започват да преговарят за собствените си лични геополитически интереси“, допълни той.

Турция като големия печеливш

Шкварек изведе Турция като един от най-важните печеливши от срещата, наред с Украйна. Според него Анкара се е позиционирала силно и е доказала, че се връща като водещ регионален фактор. „Големият печеливш от срещата освен Украйна е Турция, която се позиционира изключително силно и доказа, че се връща като силен регионален фактор. И това трябва да притеснява България“, заяви анализаторът.

По думите му Турция има ясен геополитически интерес да разширява влиянието си в няколко посоки. „Турция има един основен геополитически интерес да разширява своето влияние в Балканите, Кавказ и Левант. България се намира в една от тези точки и е на пътя на очевидния интерес на Турция да се разширява на Балканите“, обясни Шкварек.

Според него за София това трябва да бъде сигнал за внимание. „Очевидно трябва да светне червена лампа, че е на пътя на този разширяващ се интерес“, посочи той.

НАТО оцеля и тръгва напред

Елена Поптодорова даде по-оптимистичен прочит на срещата. Според нея НАТО е издържал трудна година след обещанието за 5% и е успял да покаже на Доналд Тръмп, че съюзниците реално увеличават приноса си. „Оцеляхме, НАТО продължава напред, и то благодарение на една много силна година след като бе направено обещанието за 5-те процента“, заяви Поптодорова.

Тя подчерта, че през тази година са били положени интензивни усилия да се докаже на американския президент, че всички съюзници допринасят в общата система на НАТО. „Дори Рюте отиде във Вашингтон, за да покаже на Тръмп всички милиарди, които съюзниците вече дават“, каза бившият посланик.

Според нея именно това е било ключово за Тръмп. „За президента Тръмп беше важно да се покажат милиарди, милиарди, че всички са еднакво ангажирани. За една година само ние - Европа и Канада, сме вдигнали с 20% този принос“, обясни Поптодорова.

Началото на НАТО 3.0

Поптодорова посочи, че индустриалният форум на отбранителните индустрии е показал реалното движение на пари, сделки и ангажименти. Според нея това е убедило Тръмп да влезе в политическата част на срещата с послание за продължаване на съюза.

„Там играха наистина милиарди и се договориха сделки. И това въведе Тръмп в политическата част и той каза: Ние искаме да сме с вас, продължаваме заедно. И това сложи началото на НАТО 3.0“, заяви Поптодорова.

Тя не отрече, че Турция е силен печеливш от новата ситуация, но не сподели тревогата на Шкварек за посоката на турското влияние. „Турция е много голям печеливш от всичко това, но отношенията Америка - Турция ще определят и вътрешните отношения в НАТО“, каза Поптодорова.

По думите й погледът на Анкара не е насочен на север, а към региони, в които Турция може да утвърди по-голяма тежест. „Ердоган е достатъчно обигран, за да знае къде ще има истинска тежест. Анкара ще търси влияние там, където може да се утвърди като водеща сила, затова не споделям тези паники, които носим вече столетия, а трябва да гледаме напред“, посочи тя.

Новото разпределение в алианса

Поптодорова очерта и новата военна логика в НАТО. Според нея предстои по-ясно разпределяне на отговорностите между Европа и САЩ. „Трябва да се разпределят чисто военните отговорности по защитата на евроатлантическото, трансатлантическото пространство. Европа ще трябва да поеме конвенционалната част, а САЩ - стратегическата“, обясни тя.

Така двата прочита на срещата се разминават рязко. За Шкварек Анкара показа съюз, който оцелява трудно и в който Турция разширява влиянието си по начин, важен за България. За Поптодорова същата среща е доказателство, че НАТО е намерил нова формула с Тръмп - повече пари, повече отбранителна индустрия и ново разпределение на тежестта между Европа и САЩ.

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