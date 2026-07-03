Тръмп раздруса НАТО преди Анкара! Европа получи тежко предупреждение

Американският президент Доналд Тръмп атакува остро НАТО по-малко от седмица преди срещата на върха на Алианса в Анкара. Той нарече "абсурдно" продължаването на "едностранното" американско отношение към организацията и заяви, че връзката на Вашингтон с НАТО "не е реципрочна".

"Те не бяха там за нас!!!", написа Тръмп в социалната мрежа Трут Соушъл.

Изявлението засилва напрежението преди форума на 7 и 8 юли, на който съюзниците трябва да обсъдят новото разпределение на отговорностите в Алианса.

Диаграма, която удари съюзниците

Публикацията на Тръмп включваше диаграма на разходите за отбрана на държавите от НАТО. Тя показва, че САЩ инвестират несравнимо повече от останалите членки.

Това е старата му атака срещу европейските съюзници, но този път идва в много по-напрегнат момент. Според Тръмп Америка носи прекомерна тежест, докато други държави се възползват от американската военна мощ, без да дават достатъчно в замяна.

Иран отвори нов разлом

Американският президент многократно критикува европейските съюзници и за реакцията им на войната в Иран. Недоволството му се засили, след като няколко страни ограничиха използването на свои бази от американските сили по време на конфликта.

Именно това стои зад репликата му, че съюзниците "не бяха там" за САЩ. За Вашингтон въпросът вече не е само колко плаща Европа, а дали е готова да застане зад Америка, когато кризата излезе извън континента.

Европа трябва да носи повече

Тръмп настоява Европа да поеме водещата роля за собствената си отбрана. Вашингтон вече е предприел стъпки за намаляване на част от ангажиментите си в Алианса, а темата ще бъде сред най-тежките в Анкара.

Под натиска на Тръмп лидерите на НАТО се споразумяха на предишна среща да увеличат разходите за отбрана до 5 на сто от брутния вътрешен продукт до 2035 г. Това обаче не успокои напълно Белия дом, защото американският президент иска по-бърза и по-видима промяна.

Анкара вече не е протоколна среща

Срещата на върха в Анкара се очертава като един от най-важните форуми за бъдещето на НАТО. Официалната програма включва и форум за отбранителната индустрия, който ще събере представители на Алианса, партньори и компании от сектора.

На практика лидерите ще трябва да говорят не само за разходи, а за нов баланс на силите. Русия, войната в Украйна, Иран, Китай и отбранителното производство поставят НАТО пред въпрос, който вече не може да бъде отлаган - кой плаща, кой рискува и кой решава.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com