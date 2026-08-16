Нетаняху на нож с Тръмп. Арабският свят се обединява

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп и негов зет – Джаред Къшнър, задейства мащабни задкулисни совалки на египетска земя в опит да наложи новия американски мирен план за ивицата Газа. Къшнър, придружаван от високопоставения представител на Съвета за мир Николай Младенов, проведе серия от закрити инфарктни срещи в средиземноморския град Аламейн с египетски, катарски и турски посредници. На разговорите очи в очи са присъствали и представители на палестинското движение „Хамас“, водени от новия лидер на организацията Халил ал Хая.

Бруталните условия на Белия дом: „Хамас“ вън от властта

По време на тайните преговори Къшнър е заел безкомпромисна позиция и е поставил брутален ултиматум пред палестинската делегация. Вашингтон настоява за пълно и безусловно разоръжаване на „Хамас“. Емисарят на Тръмп е категоричен, че групировката няма да има абсолютно никаква бъдеща роля в управлението на анклава след окончателното спиране на огъня.

От своя страна „Хамас“ са обявили, че приемат плана единствено за да се избегне ново подновяване на мащабната война, но поставят изпълнението му под условие – Израел първо да изтегли армията си.

Арабският свят се обединява

Голямата интрига се мести в Тел Авив, където Къшнър и Младенов заминават за спешна среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Припомняме, че на 9 август Нетаняху публично взриви дипломатическите мостове, обявявайки последната пътна карта на Тръмп за Газа за „напълно неприемлива“.

Отказът на Израел да сътрудничи обаче отприщи вълна от международно недоволство. Пет ключови арабски държави, заедно с регионалните сили Турция, Пакистан и Индонезия, излязоха със съвместна декларация, в която остро осъдиха израелския инат и подкрепиха американския план за траен мир.

Преди да се срещне с палестинците, Къшнър е разговарял лично и с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси. Двамата са потвърдили, че мирното споразумение трябва да се зачита стриктно, тъй като въпреки примирието, израелските удари в анклава продължават и вече са отнели живота на над 1250 палестинци.

