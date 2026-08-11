Общество

Отиде си съпругата на загиналия Капитан Маринов

Новината за трагичната кончина съобщи дъщерята на Яна

Отиде си съпругата на загиналия Капитан Маринов
11 авг 26 | 14:05
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Влади Кирилов

Почина Яна Костова, съпругата на Капитан далечно плаване Марин Маринов, който загина трагично през март 2025 година. 

Новината за трагичната кончина съобщи дъщерята на Яна, която написа кратко:

"Мама вече е при тати".

"Сбогом, Яна. Отнеси нашата обич при Капитана. Помним и няма да забравим!", написа нейна близка.

Припомняме, че капитан Маринов загина трагично на 52-годишна възраст на 19 март 2025 г. при въздушен удар по време на хуманитарна мисия на ООН в Ивицата Газа. Погребан е с почести в родния си.

Сърцето на съпругата му Яна спря да бие само 15 месеца след смъртта му.

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Автор Влади Кирилов

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