Николай Младенов с извънреден коментар за решението на Нетаняху

Американският план за Газа, отхвърлен от израелския премиер Бенямин Нетаняху, е "единственият път, по който трябва да се върви", за да се избегне атака, подобна на тази от 7 октомври 2023 г., заяви върховният представител на Съвета за мир за палестинската територия Николай Младенов, цитиран от Франс прес.

"Вариантът, който предлагаме днес, е единственият път, по който трябва да се върви, за да се гарантира, че тази трагедия няма да се повтори", заяви Младенов в интервю за израелската телевизия "Канал 12".

Вчера стана ясно, че израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли плана за палестинската територия, предложен от Съвета за мир на Доналд Тръмп.

Нетаняху заяви, че израелските военни няма да се изтеглят от Газа, докато „Хамас“ не бъде напълно разоръжен.

Палестинската групировка настоява първо за изтеглянето на окупационните военни и едва след това да започне своето разоръжаване.