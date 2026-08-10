Купуваме 10 системи за борба с дроновете. Димитър Стоянов с нови разкрития

Отбранителната индустрия е сираче в индустриалния комплекс на България. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в студиото на "Денят започва" по БНТ.

"Случаят с дрона показва, че има необходимост от оползотворяване на специални системи за откриване и унищожаване на такива летателни апарати. Има нужда от нови системи, закупени по най-бързия начин. Отбранителната индустрия е едно сираче в индустриалния комплекс на България, тя беше недоглеждана и не беше по някакъв начин стимулирана да се развива в едно или друго отношение.", категоричен бе Стоянов.

Той разкри, че е пропуснато ужасно много време при предишните правителства. От 2023 г. се води война с дронове около нас и мерки не са взети. В момента страната ни купува 10 такива системи за борба с дронове по по системата SAVE и системата за радио-електронна борба, съобщи Стоянов.

На дневен ред е изработването на анти-дрон стратегия, посочи Стоянов.

Още на 31 юли след дроновете в Румъния взехме мерки - разположихме самолети, зенитни комплекси допълнително, посочи министърът.

"Това, което се знае от предварителния доклад – дронът е примамка, тип „Майя“, с геометрични размери 2 на 2, с възможност да носи до 5 кг взрив. Производство на украинската страна. Цената на един такъв дрон е 4500 до 5000 евро/долари. Най-вероятно идва от румънска територия и посоката е към българска територия. В момента се изследват частите, които са намерени от дрона, вкл. се прави опит да се извлече информация за траекторията на самия полет. Имаме съмнения, че това ще успеем да го направим, повредени са голяма част от елементите на управленската платка. GPS модулът е открит, той не е защитен по никакъв начин. Дронът е с дървена конструкция, единствената метална част е двигателят.", каза военният министър.

Летателният обсег на дрона е до 600 км, горивото, което се използва, е бензин, заяви министърът на отбраната.

Самият дрон е с дървена конструкция, метален е само двигателят му. Това го прави труден за проследяване, посочи Стоянов. Запазен е обаче серийният номер на дрона и тази информация вече е предоставена на украинската страна. Днес очакваме Киев да отговори дали машината е излетяла от нейна територия.

"Това са различни типове дронове, които се използват от украинските въоръжени сили – при някои от тях има взривни вещества, при други няма, при трети има самоунищожители. Запазен е серийният номер на дрона и тази информация е предоставена на украинската страна. Работим усърдно с колегите от Румъния и Украйна и очакваме днес отговор от украинска страна дали този дрон е излетял от тяхна територия.", посочи още Стоянов.

Към момента нито един от пилотите на Ф-16 не са готови да носят дежурство. Поне до 2030 година ще се дежури с МиГ-29, бе категоричен министърът.

За американските самолети на летището в Безмер Стоянов коментира: "Знаем какви са настроенията в България, знаем, че ще носи политически негатив на „Прогресивна България“, но това беше решение. България сключва договор през 2006 година, удължен безспорно през 2016 г. Като страна съюзник сме задължени да изпълняваме нашите ангажименти. В крайна сметка ние точно това и направихме. От момента на летище Безмер има много под заявеното количество, там бяха заявени до 8 броя."