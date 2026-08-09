Дронът отвори нов фронт, Борисов настоя за спешни инвестиции

България трябва спешно да развие собствената си военна индустрия и да използва потенциала на заводите, които вече произвеждат дронове и антидрон системи. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Търговище след инцидента с безпилотния апарат край Кардам.

По думите му страната разполага с възможности, които в момента не се използват достатъчно, а войните в Украйна и Близкия изток показват колко бързо се променят заплахите за сигурността. Борисов поиска и службите да дадат ясни отговори откъде е дошъл дронът, какъв е бил и как се е озовал над българска територия.

"Трябва да развиваме военната си индустрия. В момента не я развиваме, а имаме потенциал", заяви Борисов. Той подчерта, че в България вече има предприятия, способни да произвеждат както безпилотни апарати, така и системи за противодействие на дронове.

По думите му страната разполага с 3-4 завода в тази сфера и държавата трябва да ги подпомогне, вместо да губи време. "Дайте им пари, усилете ги - те са готови", заяви лидерът на ГЕРБ. Той посочи специално и предприятие в Самоков, което според него произвежда много добри антидрон системи.

Борисов се върна и към въпросите, които ГЕРБ постави след инцидента край Кардам - откъде е дошъл дронът, какъв тип е бил и защо е навлязъл в българското въздушно пространство. Според него обществото трябва да бъде успокоено, но това може да стане само когато институциите дадат достатъчно подробности за случилото се.

Лидерът на ГЕРБ отправи и остра забележка към начина, по който изглеждат представителите на системата за сигурност при подобни кризи. "Трябва да имаме служби, отбрана, които да не ходят по фирмени фланелки, а да всяват респект с появата си", заяви той. Борисов коментира и появилите се кадри с представители на властта след инцидента, като поиска обяснение за облеклото им.

Според него България няма лукса политическите сили да водят непрекъснати вътрешни битки, когато два големи военни конфликта се развиват сравнително близо до страната. Борисов призова за по-сплотена политическа класа и за търсене на съгласие по въпросите на сигурността и отбраната.

"Войните в Украйна и в Близкия изток са твърде близо до България", предупреди той и настоя държавата да мисли не само как да реагира след поредния инцидент, а как да изгради собствен капацитет за защита срещу новите заплахи.