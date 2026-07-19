Борисов заигра по свирката на ПП-ДБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов промени на 180 градуса позицията си за кандидат-президента на ГЕРБ. На 12 юли от Ловеч бившият премиер обяви как партиите в център – дясно трябва да издигнат обща кандидатпрезидентска двойка. Но веднага бе порязан от Асен Василев, който заяви, че с ГЕРБ обща кандидатура няма да има. Днес на брифинг в Благоевград след поредна среща с млади ГЕРБери лидерът на партията бе категоричен, че всяка партия трябва да издигне собствен кандидат за държавен глава.

В същото време обаче в типичния си стил Борисов продължи да хвърля мостове към ПП, като влезе изцяло в реториката на Асен Василев и Николай Денков по повод Киевската декларация и бюджета.

Борисов определи ситуацията около т. нар. Киевска декларация и ангажиментите на страната ни по нея като "поредния гаф в политиката на правителството". По думите му обясненията на външния министър Велислава Петрова по случая са задълбочили объркването, а липсата на публичност относно поетите ангажименти е недопустима.

По-рано днес дипломат №1 за пореден път заяви, че в Киев никой нищо не е подписвал и уточни относно т.нар. Киевска декларация, че подобни документи се приемат на всякакъв тип неформални формати. Единствените формати, в които има някаква ангажираност за по-нататъшни действия, са в рамките на ЕС и НАТО, обясни Петрова.

"Тази ситуация много наподобява договора с "Боташ", който беше замразен въпреки твърденията, че е изгоден", заяви Бойко Борисов.

Според бившия премиер управляващите имат различна политика по темата вътре и извън страната.

"Освен коментара, че са нелепи и това е поредният им гаф, че ни излагат, защото реакциите в Европа са видни, а и самите хора от "Прогресивна България не знаят как да го обяснят това и шикалкавенията с двете политики - едната за балъците в България - техните избиратели", добави Борисов, играейки по свирката на ПП-ДБ.

Лидерът на ГЕРБ отправи критики и към проекта за държавен бюджет, който в стила на Асен Василев определи като "бюджет на измамата".