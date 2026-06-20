Делян Добрев хвърля кърпата. Напуска парламента

Делян Добрев от ГЕРБ-СДС ще се оттегли от парламента. Депутатът планира да напусне Народното събрание след седмица, казаха от ГЕРБ за bTV. Той обясни, че иска да даде път на младите.

От първия кабинет на Борисов останахме само аз и Влади Горанов, каза Добрев на среща с младежката структура на партията в Раковски.

„Ще продължа да помагам и да участвам в партийния живот, но съм преценил да дам път на младите. Благодаря на Бойко Борисов, че ми е давал възможност през всичките тези 20 години и ме е подкрепял“, коментира още Добрев.

От 2009 г. той е депутат от ГЕРБ в 41-вото НС, където е заместник-председател на Комисията по икономическа политика, икономика и туризъм и член на Комисията по бюджет и финанси.

През 2014 г. става председател на парламентарната комисия по енергетика.

Заради скандала „кумгейт“ Добрев подава оставка от всички постове през 2017 година. Тогава е обвинен от Елена Йончева, че в общината в Хасково, където Добрев е областен координатор на ГЕРБ, са назначени негови роднини и приятели.

Впоследствие обвиненията не са доказани.

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