Изборите: Йотова е големият фаворит, битката остава за второто място

Илияна Йотова влиза в президентската надпревара като почти сигурен победител, прогнозира политологът Мария Пиргова пред Нова телевизия. Голямата интрига според нея е кой ще бъде съперникът на Йотова на балотажа. Сред възможните претенденти анализатори откроиха Андрей Гюров и лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов. ГЕРБ пък трябва да реши дали да издигне собствен кандидат, да търси обща номинация или да подкрепи чужда кандидатура.

Очаквана победа на Йотова

„Победата на Илияна Йотова на предстоящите президентски избори изглежда почти сигурна, а по-голямата интрига ще бъде около второто място и евентуалния й съперник на балотаж“, заяви Мария Пиргова.

Според нея вотът ще бъде важен и за бъдещото подреждане на партиите. „Президентските избори ще преминат и през преструктуриране на партийната система. Партиите ще стягат редиците си и ще се опитат да видят кой къде ще се подреди“, посочи политологът.

Пиргова определи Йотова като силна и самостоятелна политическа фигура, която може да използва кампанията, за да укрепи БСП. След евентуална победа тя би могла да се превърне и в коректив на изпълнителната власт.

„Тя може да има собствени виждания и да критикува политиката отляво. Подобни различия едва ли ще се покажат в кампанията, но могат да станат видими след изборите“, каза Пиргова.

Любомир Стефанов също допуска напрежение между бъдещия президент и правителството, особено по външнополитически въпроси. „Възможно е госпожа Йотова да се опита да внесе ред и да следва собствена линия. Въпросът е доколко външният министър и министър-председателят биха й позволили това“, коментира той.

Стефанов обаче предупреди, че резултатът не трябва да се обявява предварително. „Не приемам предварително да обявяваме резултата от изборите. Ако няма елемент на неизвестност, тогава защо изобщо гласуваме?“, попита политологът.

Гюров губи време

Андрей Гюров се очертава като възможен основен съперник на Йотова, но продължителното забавяне около кандидатурата му вече работи срещу него.

Любомир Стефанов посочи, че първо самият Гюров трябва да обяви дали ще участва, а след това да стане ясно как ще бъде организирана подкрепата му. „Очевидно е, че се търси начин инициативният комитет да бъде структуриран така, че да не се превърне в политическа котва за кандидатурата“, заяви той.

Милен Любенов беше по-категоричен. „Той трябваше много по-рано да заяви кандидатурата си и да се наложи като основната алтернатива на Илияна Йотова“, каза политологът.

„Това забавяне е сериозна политическа грешка, която може предварително да предреши изхода от изборите“, предупреди Любенов.

Според него вероятността Гюров да бъде издигнат е голяма, като зад него се очаква да застанат ПП и ДБ, макар формално кандидатурата да бъде представена от инициативен комитет.

Костадинов може да стигне до балотаж

Кандидатура на Костадин Костадинов може да промени изцяло надпреварата, смята Мария Пиргова. „Ако Костадинов се кандидатира, може да се стигне до сценарий, подобен на този от 2006 г., когато Волен Сидеров отиде на балотаж с Георги Първанов“, прогнозира тя.

Според Пиргова противопоставянето между Йотова и Костадинов може да излезе на преден план още през септември. Силната мобилизация на избирателите на „Възраждане“ би затруднила кандидатите на останалите партии в битката за второто място.

ГЕРБ е пред рискован избор

Най-неясна остава позицията на ГЕРБ. Партията трябва да реши дали да издигне собствен кандидат, да търси обща номинация с ПП и ДБ или да подкрепи друг претендент. „Десните са разбити и продължават да се разбиват с различни изказвания. Не изглежда вероятно ГЕРБ и ПП и ДБ да издигнат общ кандидат“, заяви Пиргова.

Милен Любенов предупреди, че собствен кандидат на ГЕРБ може да остане трети или дори четвърти, включително след претендента на „Възраждане“.

Той не изключи партията на Бойко Борисов в крайна сметка да подкрепи Андрей Гюров. „Не изключвам ГЕРБ в крайна сметка да подкрепи Гюров. Друг е въпросът как подобно решение ще се отрази на електората им“, уточни Любенов.