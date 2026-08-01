ЦИК даде ключова гаранция за президентския вот

Централната избирателна комисия (ЦИК) не очаква сериозни затруднения при провеждането на изцяло машинните президентски избори на 25 октомври. Около 9400 секции и досега са разполагали със специализирани устройства, затова задължителният машинен вот не представлява технологична изненада. Част от техниката обаче се нуждае от ремонт, а обществената поръчка за обслужването й още не е започнала, заяви пред БНТ говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

Вотът вече има точна дата

Народното събрание насрочи първия тур на президентските избори за 25 октомври 2026 г. Ако нито една кандидатска двойка не постигне необходимия резултат, балотажът ще бъде на 1 ноември. Фиксирането на датата дава възможност на ЦИК да започне същинската техническа и организационна подготовка.

„Нашето мнение в комисията е, че по-скоро няма притеснения, тъй като и досега в секциите над 300 души имаше машини. Секциите със над 300 души са около 9400 и така или иначе в тях се предвиждаше машинно гласуване. Този път то ще бъде задължително. Чисто откъм технологията нямаме изненади“, заяви Балова.

Ремонтите още не са започнали

Инвентаризация вече е направена на около 1400 машини. Докладът показва необходимост от подмяна на различни части, сред които капаци, принтери, дисплеи и колелца на куфарите, в които се транспортират устройствата.

Процедурата по ремонтите обаче предстои. ЦИК трябва да вземе решение като колективен орган, след което да бъде изготвена и обявена обществена поръчка. „В момента сме на ниво работни групи. Предстои изготвянето на обществена поръчка след съответното решение в Централната избирателна комисия, което предполагам ще бъде съвсем скоро, предвид че вече имаме и дата за изборите“, обясни говорителят.

Балова призна, че през годините на машините не е извършвано текущо обслужване. „В годините назад на тези машини не е бил извършван никакъв текущ ремонт, така че би следвало да се извърши такъв“, заяви тя.

Последният вот минал без сериозни дефекти

Въпреки необходимостта от подмяна на части ЦИК не смята, че устройствата са поставили под съмнение последните избори. Според Балова около 9400 машини са работили без дефект на парламентарния вот на 19 април.

„Тоест ние имаме толкова секции, колкото машини“, подчерта говорителят. При предишните избори машинен вот се провеждаше в секциите със поне 300 избиратели, като законът допускаше избор и на хартиена бюлетина.

Кодът ще може да бъде проверяван

Удостоверяването на машините се извършва с участието на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология.

Изходният код се генерира чрез публична процедура, на която могат да присъстват представители на регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели от неправителствени организации и Българската академия на науките.

Балова подчерта, че идентификационният код се отпечатва и върху разписката на всеки избирател. Така гласуващият може да сравни обозначението с публично оповестения код. „Ако кодът съвпада с този, който е публично оповестен, мисля, че няма място за притеснение. При всяко едно малко разместване кодът бива сменен с други цифри“, заяви тя.

Машини ще има и за секциите зад граница

ЦИК не очаква проблем и след отпадането на част от ограниченията за броя на избирателните секции в чужбина. Според Балова наличните устройства са достатъчни и за гласуването извън страната.

Комисията подготвя и нов модел за обучение на районните и секционните избирателни комисии. Целта е членовете им да получат по-ясни практически инструкции за работата с устройствата и за действията при възникване на технически проблем.

Медийните профили вече носят отговорност

Промените в Изборния кодекс разширяват и контрола върху предизборното съдържание в социалните мрежи. ЦИК няма да наблюдава личните профили на гражданите, но страниците и профилите на медиите вече попадат в обхвата на закона.

„Законодателят, слава Богу, не ни вменява да следим личните профили. Това, което се въвежда, е, че профилите в социалните мрежи на медиите вече попадат в рамките на закона и могат да бъдат санкционирани“, заяви Балова.