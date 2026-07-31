Станислав Анастасов: Ще защитим всеки от репресии и незаконни действия

Подкрепихме бюджета, защото смятаме, че дори лошият бюджет - а този определено е лош, е по-добър от липсата на бюджет. Но нашата критика съвсем не е дискретна. Това заяви народният представител от ДПС Станислав Анастасов в студиото на „Панорама“.

Нашата мисия е да решаваме проблемите на хората. Ние имаме прекрасен диалог с нашите избиратели и с хората в страната. ДПС има какво да каже. Критикуваме там, където има проблем. Нещо повече – ние не просто критикуваме, а даваме предложения как грешките да бъдат поправени, каза Анастасов. И изброи предложенията на ДПС за бюджет 2026, които не бяха приети.

Искахме по-високи майчински, искахме запазване на автоматизма за увеличение на заплатите в МВР и на военните, по-високи добавки за децата в неравностойно положение. Борихме се за пострадалите от т.нар. „възродителен процес“ и бяхме много критични към един вицепремиер, който се опитваше да защити предложението за закриване на Комисията по досиетата, подчерта Станислав Анастасов.

Нашата критика съвсем не е дискретна, но тя е придружена с конкретни предложения. Ние не сме част от това правителство, категоричен бе депутатът от ДПС.

Не сме част от сегашното управление, както не бяхме част и от предишното. То не падна заради нас – нито премиерът е бил наш, нито мандатът е бил наш, отказахме да излъчим председатели на комисиите в парламента, зам.-председател на НС. Не сме били част от това правителство дори при първоначалното му избиране не се включихме. За нас беше важно да решаваме проблемите на общините, да осигурим развитието им заради хората, които живеят там независимо дали са от ДПС и дали гласуват за ДПС. Ние не делим българските граждани, посочи още Анастасов.

Ние в ДПС не се делим на лидери и обикновени депесари. Всеки, който е станал обект на незаконни действия и репресии, ние ще го защитим. Един конкретен министър си позволява своеволия, които петнят името на България, коментира Станислав Анастасов манипулациите на Иван Демерджиев по отношение на лидера на ДПС Делян Пеевски. Попитан за заплащането на полетите на лидера на ДПС, Станислав Анастасов заяви за пореден път: „Всичко е заплатено със средствата на г-н Пеевски и семейството му“.

Не разбирам защо цялата държава се занимава с ДПС, защо конкретният министър се занимава с лидера на ДПС, а не с проблемите. А те са огромни - катастрофите са на исторически рекордни нива, цялата държава е залята с наркотици, родителите се притесняват, че училищата са залети с фентанил. Това е работата на министъра на вътрешните работи, отсече Анастасов.

Занимаването с ДПС не решава нито един проблем на хората. ДПС си има много ясни отношения със своите избиратели, ние сме силен и сплотен отбор. Ние имаме много ясна представа с какви проблеми се сблъскват хората. Мисията на ДПС е да решава проблемите на хората, каза депутатът.

ДПС винаги е било на проамерикански позиции, САЩ са стратегически партньор на България, каза Станислав Анастасов. На въпрос за санкциите „Магнитски“, той отвърна: „За опорките на Прокопиев, които доведоха до доноси, няма да говорим. Америка работи по закон, ние също работим по закон“.

36 години подкрепата ни за САЩ е била константа. САЩ са най-важният партньор на България, защото гарантират сигурността ни. САЩ гарантират въздушното пространство на България, каза още Анастасов.

В момента България има нужда от държавнически решения и ние ще подкрепяме държавнически за подкрепяме решаването на проблемите на хората, обобщи Станислав Анастасов.