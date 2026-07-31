Явор Гечев разкри истината за самолетите на Безмер

Ако можеше да не взимаме това решение за настаняване на самолетите в Безмер, вярвайте ми, нямаше да го вземем. Но ние изпълняваме ангажименти, поети през 2006 г. и препотвърдени от правителствата на Борисов. Трябваше да бъде взето управленско решение. И това стана по правилния начин. Самолетите са на определената за това военна база и са там с решение на парламента. Това заяви Явор Гечев, председател на Земеделската комисия в НС и едно остриетата на "Прогресивна България" в "Панорама" по повод пристигането на първите два от очакваните до 8 американски самолети цистерни у нас.

Когато имаш ангажименти, които струват повече на държавата, отколкото тогава да ги вземеш, това е управленското решение, което ние бяхме длъжни да вземем. И то е премерено такова. Но този път е както трябва, защото самолетите в крайна сметка са на определената за това военна база. Не в центъра на София, където рисък е неизмеримо по-голям. И с решение на Народното събрание, такова, каквото пише в законодателство на държавата. Плюс това 15 самолета, срещу няколко такива, които най-вероятно няма да достигнат максималният си брой, който е разрешен, не е едно и също.", продължи Гечев.

Ние имаме традиционно добри отношения с Иран, но искаме да бъдем разбрани, че икономическите последствия за България може да са значителни, ако в крайна сметка не изпълним договор, който е подписан през 2006 година, каза още Гечев.

Той съобщи нещо изключително важно. Горивото, което американските самолети ще се зареждат, е от "Лукойл" – едно от малкото предприятия в Европа, които могат да произвеждат керосин. Ние сме длъжни да отстояваме собствените си интереси. Иначе позицията ни я ясна – максимално бързо приключване на военните действия и дипломация, посочи Гечев. Провокиран от бившия външен министър Георг Георгиев, който се опита да каже, че кабинетът "Желязков" е приел самолетите на летище "Васил Левски" само за тренировка, Гечев разкри, че софийското летище не е част от споразумението, сключено през 2006 г. Което означава, че ГЕРБ са поставили страната ни в риск.

По повод бюджета за тази година, който влиза в сила от утре, Явор Гечев обясни, че това е възможният бюджет. Този бюджет не прави никой щастлив, но е полезният бюджет, такъв, какъвто може да бъде, категоричен беше той.

"Това е бюджетът, за който, в интерес на истината, беше свеаено и предходното правителство и съответно продължен след това такъв какъвто е, от служебния кабинет. Седем месеца той е вървял такъв какъвто е. От тази гледна точка той е заварен и затова казваме, че той не отразява съществени наши политики и ние ще ги показваме в следващите такива бюджети. От тази гледна точка пак казвам, настоящия бюджет е с възможностите, които има и отразява нещата, които има, но е предпазлив от гледна точка на това, че ако спре плащания по различни поети и ангажменти до момента, то може да направи и по-големи бели. Но всъщност той няма кой знае какви нови политики, защото от тук до Нова година, на практика, дори не може да мине една обществена поръчка.", каза Явор Гечев.

Гечев допълни, че кабинетът има нелеката задача да прави в първите си 100 дни бюджет и да го чака още един в следващите 100 дни.

Като харизматичен човек и независим политик определи Явор Гечев президента Илияна Йотова.

"Аз бях първият човек, в интерес на истината, такова беше съвпадението заради медийни изяви, в които изразих личната си подкрепа за Илияна Йотова и призовах "Прогресима България" да направи същото. Аз познавам Илияна Йотова. Тя е изключително харизматичен човек, но обосновано на базата на нейното можене. Тя е добър политик, която има характер, има собствено мнение и мисля, че най-логичното нещо беше ние да изразим собствена подкрепа към нея."

По повод решението сградата на БСП на "Подзитано" 20 да бъде отнета от социалистите, Явор Гечев обясни, че е свързан много емоционално с тази сграда и се надявам БСП да намери юридическите доводи, за да запази централата си.