Твърдата позиция изведе ново лице в битката за по-честен парламент

„Казах истината. Няма как да променя мнението си.“ С тези думи Стоян Тричков от „Прогресивна България“ защити изказването, заради което той стана първият наказан депутат в новото Народно събрание. Прие направената му забележка, но отказа да се извини, след като от парламентарната трибуна нарече представители на опозицията „лъжци и манипулатори“.

Недопустимо е да се лъже

Тричков заяви пред бТВ, че управляващите не са се отказали от намерението си да повишат нивото на политическия дебат. Според него тонът в парламента през последните години е бил изключително нисък, но това не означава, че депутатите трябва да мълчат, когато чуват неверни твърдения.

„Ние не сме променили ни най-малко мнението си по отношение на това, че тонът в парламента трябва да бъде по-висок, да се промени спрямо това, което сме свикнали да наблюдаваме през последните години“, каза той.

По думите му опозицията се е засегнала повече от използвания език, отколкото от съдържанието на декларацията на „Прогресивна България“. „Надявам се представителите на опозицията и тези, които все още им вярват, да чуят съдържанието на думите, които изрекохме. Там става дума за това къде са основните лъжи, свързани с бюджета, както и с други теми“, заяви Тричков.

Попитан дали съжалява, депутатът отговори, че приема наложената му санкция, но няма как да промени мнението си. „Недопустимо е да се лъже. Длъжни сме да посочваме лъжата“, подчерта той.

Детската болница остава без точна дата

Като пример за невярно внушение Тричков посочи твърденията, че управляващите са срещу изграждането на Националната детска болница. „Трябва ясно да се каже, че това не е вярно и че всъщност това е наш основен приоритет“, заяви депутатът.

Той увери, че има политическа воля проектът да бъде довършен, но не се ангажира с точна дата. По думите му в момента текат съдебни процедури по оспорване на проектирането и след приключването им трябва да се премине към реалното изграждане на болницата.

Процедурата за проектиране остава обект на спорове и проверки. Министерството на здравеопазването обяви през юни извънпланова проверка на обществената поръчка, след като още през април изиска допълнителни обяснения за условията и документацията.

Този бюджет плаща чужда сметка

Тричков определи Бюджет 2026 като „довършителен“, който трябва да покрие натрупани проблеми от предишното управление. „През 2027 година се надявам вече да стъпим на чисто“, каза той.

Парламентът прие окончателно бюджета на 24 юли. В него е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт и възможност за поемане на нов държавен дълг до 10,1 млрд. евро.

Според Тричков опозицията няма основание да обвинява управляващите, че признават действителния размер на финансовия недостиг. „Не можеш да критикуваш някого, че казва истината, защото 5,7% дефицит - това е реалността. Имаме проблем с дефицита, от което следват и всички други проблеми в бюджета“, заяви той.

Официалната позиция на управляващите е, че финансовата рамка започва оздравяване на държавните финанси, без тежестта да бъде прехвърляна изцяло върху гражданите и бизнеса. Опозицията от своя страна атакува размера на дефицита, увеличаването на дълга и липсата на достатъчно дълбоки реформи.

Цените няма да паднат с магическа пръчка

Тричков отхвърли и обвиненията, че правителството не предприема действия срещу ръста на цените. Той посочи промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите, приети в първите дни на новото Народно събрание. „Все още е рано да се правят генерални изводи за това как работят тези мерки, но сме на прав път и хората скоро ще започнат да усещат“, заяви депутатът.

Той обаче призна, че държавата не разполага с незабавен начин да върне цените назад. „Ние не можем с магическа пръчка да намалим цените. Това трябва да е ясно за всички“, подчерта Тричков.

Според него България не е била достатъчно подготвена за ценовия натиск след въвеждането на еврото. Депутатът заяви, че Румен Радев предварително е предупреждавал какво може да се случи през 2026 г. „Цените отидоха в небесата. Ние, както виждаме, не сме готови за този момент. И сега трябва да се справим със ситуацията“, каза Тричков.

Той свърза поскъпването и с момента, в който страната е влязла в еврозоната, както и с недостатъчната готовност на държавните институции. Това остава политическата му оценка, докато реалното влияние на еврото върху отделните цени изисква по-продължително наблюдение и икономически анализ.