Жега в парламента! Доцова наказа депутат от своите

Напрежението в парламента рязко се покачи, селд като "Прогресивна България" излезе с декларация, в която определи критиците си като "лъжци и манипулатори".

"Критиките през първите три месеца на управлението са безпрецедентни. Те са толкова ожесточени и интензивни и валят от всякъде, че човек лесно може да се заблуди, че са основателни. Но всички, за които фактите имат значение, трябва да знаят, че огромната част от тези критики стъпват на невярна информация. Всъщност на откровени фалшификации", каза Стоян Тричков, прочитайки декларацията.

Като внушения той определи критиките за бюджета, твърденията, че даваме пари за Украйна, както и липсата на пари за детската болница. Обясни, че 17-те млн. евро в бюджета за Украйна всъщност вече за похарчени от предното правителство - служебното на Андрей Гюров, както и че през 2026 г. няма да има нужда от допълнително пари за детската болница.

"Вижте кои са онези, които предствят разказа за това колко сме лоши, как оставяме децата на България без лечение, как сме гласували против болницата, вижте кои са тези хора. Те не са се объркали, те са лъжци и долни мнипулатори", каза още Тричков. Той заяви, че същите социолози, които са очаквали 20% за ПБ на изборите, сега обясняват по студиата, че доверието към Румен Радев спада.

Скоро България ще тръгне напред и нагоре и тогава никой няма да вярва вече на лъжците, категоричен бе Тричков.

Думите му разгневиха опозицията. Проф. Костадин Ангелов от ГЕРБ и Йордан Иванов от ДБ поискаха наказание за Тричков.

Накрая Тричков наистина получи наказание и така предизвика прецедент - председателят да накаже някого заради декларация. По правилник не те се коментират. Сега обаче той не само получи забележка, но тя бе от съпартиец. Михаела Доцова припомни, че при встъпването си в длъжност обеща спазване на правилника и законите, както и на добрия тон. Така Тричков стана първия наказан в 52-ото народно събрание.