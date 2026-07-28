Владо Загато е убит месец преди голям празник

Бизнесменът Владимир Янков - Владо Загатото, е убит точно месец преди да навърши 57 години. Това стана ясно от жалейка, която компанията, управлявана от Загатото, разпространи в социалните мрежи.

Бизнесменът е роден на 27 август 1969 г. и точно след месец е трябвало да навърши 57 години. В ранните часове на 27 юли обаче той е бил убит в дома си в град Банкя.

"В памет на Владимир Томов Янков, 27.08.1969 г. - 27.07.2026 г., съосновател и управител на Zagatto", пише в жалейката, разпространена във фейсбук страницата на компанията.

Припомняме, че през последните 2 години Владимир Янков е живеел на семейни начала с бившата гимнастичка Симона Пейчева. Двамата обаче се сдърпали вечерта преди смъртта му и бизнесменът се прибрал сам, което спасило от сигурна смърт гимнастичката.

В миналото Загатото е имал връзка и с чалга певицата Мария. Той има две деца от две различни жени — едно от първата му съпруга Фани и още едно от красавица на име Славена, която в момента живее с Антон Краус, сина на бившия транспортен министър Вилхелм Краус.

Владимир Янков е бил съдружник в редица фирми с Петър Попов. Двамата развиват значителен бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия.