КНСБ бие аларма. Ето колко трябват на човек, за да не мизерства

За нормален живот сам човек в България вече се нуждае от 828 евро нетен доход, тричленно семейство – от 1491 евро. Тези данни станаха ясни на брифинг на КНСБ, предаде репортер на NOVINI.BG.

Необходимият нетен месечен доход за издръжка на живота в България продължава да расте. Данните са към юни 2026 г.

Информацията показва, че спрямо юни 2025 г. необходимият доход е нараснал с 48 евро за един работещ и с 86 евро за тричленно семейство.

На годишна база увеличението е още по-осезаемо – 85 евро за сам човек и 154 евро за тричленно семейство в сравнение с юни 2024 г.

Само за последното тримесечие – между март и юни 2026 г. – необходимият доход се е повишил с 10 евро за един работещ и с 18 евро за тричленно семейство.

Според представените данни доходът, необходим за издръжка на живота, е нараснал с 1,3% на тримесечна база и с 6,1% на годишна база.

От КНСБ посочват, че върху увеличението на необходимия доход влияние оказват по-високите цени на енергията, горивата и редица стоки и услуги. Сред факторите са поскъпването на природния газ, електроенергията за бизнеса, петрола и транспортните разходи, както и ръстът на цените на храните, наемите, здравеопазването и услугите.

Изследването отчита, че за последната година хранителните стоки са поскъпнали с 5,6%, а нехранителните стоки и услугите – с 6,5%, като за първи път от известно време именно втората група изпреварва храните по темп на поскъпване.

КНСБ настоява за ускорено въвеждане на европейските правила за адекватни минимални работни заплати, изработване на национална методология за определяне на издръжката на живота, както и за по-строг контрол срещу необоснованото поскъпване на хранителни и нехранителни стоки.