Синдикатите се вдигат! Протест пред парламента. КНСБ и нейните основни членове ще проведат протестна акция в понеделник от 12 часа на пл. „Д-р Жельо Желев“ в София (пространството пред служебния вход на Народното събрание), съобщиха от синдиката.

Акцията „НЕ на разединението на работещите! ДА на по-високите доходи!“ ще е с настояване за:

- хоризонтална политика по доходите от 10%;

- законодателни промени за насърчаване на колективното трудово договаряне;

- прекратяване на целенасоченото противопоставяне на различни сектори и насаждане на негативно отношение към работещите в обществената сфера.

В рамките на процедурата по приемане на Бюджет 2026 КНСБ настоява за допълнителни средства в размер на общо 61,9 млн. евро за недофинансираните структури от секторите „Държавно управление“ и „Транспорт“, които ще позволят 10% ръст на възнагражденията на заетите в тях.

За сектор „Държавно управление“ (НАП, НОИ, АСП и АЗ) са необходими 11,7 млн. евро. За сектор „Транспорт“ са нужни общо 50,1 млн. евро, от които 15 млн. евро за субсидия за БДЖ; 7,87 млн. евро за „Български пощи“ и 27,3 млн. евро за градския транспорт в София, Варна и Русе.

Всички искания ще бъдат онагледени в импровизиран синдикален коледен кът.

