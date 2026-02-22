Кметът на Кърджали даде ифтар за 600 души

Кметът на Кърджали и зам.-председател на ДПС Ерол Мюмюн даде ифтар в ресторант „Арпезос“. На благотворителната вечеря присъстваха около 600 души.

Сред гостите бяха областният управител на Кърджали Никола Чанев, Генералният консул на Република Турция в Пловдив Емре Манав, заместник главния мюфтия Мурад Пингов, районният мюфтия Басри Еминефенди, народни представители от ДПС-Ново начало, кметове на общини, изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Ат.Дафовски“ проф.д-р Тодор Черкезов, председателят на Областния съвет на ДПС Рушен Фейзула, председатели на общински съвети на ДПС, заместник кметове на общини, председатели на женски и младежки структури на ДПС, кметове на кметства, общински съветници, граждани.

„Сърцето ми се пълни с щастие, когато гледам тази хубава препълнена зала. На нас, мюсюлманите, ни приляга да бъдем заедно, заедно да бъдем в хубавите дни, заедно да бъдем в лошите дни. Рамазан е най-светлия месец от всички месеци на годината. Месец, в който Всевишният ни показва колко трябва да бъдем смирени и как да споделяме – да споделяме насъщния, да споделяме софрата. Нека този месец да ви носи много здраве, много усмивки! И нека с приключването на месец Рамазан да посрещнем подобаващо Рамазан Байрам. Аз съм убеден, че когато сме така заедно, всеки ден за нас е байрам“, посочи в приветствието си Ерол Мюмюн.

Областният управител Никола Чанев поздрави всички мюсюлмани по повод месец Рамазан и предстоящия в края на месеца Рамазан Байрам.

„Кърджали е град на много етноси, на много религии, ние винаги живеем заедно в мир и сговор. Затова за мен е чест да бъда тук и да пожелая здраве, мир и любов на вас и вашите семейства и , разбира се, едно голямо благодаря на кмета Ерол Мюмюн, който ме направи съпричастен на днешния ифтар“, каза още Никола Чанев.

Генералният консул на Турция в Пловдив Емре Манав каза в приветствието си, че е изключително щастлив да присъства на ифтара, даден от кмета на Кърджали. „Рамазан е най-вече месец на единството и братството. В тези времена оценяваме още по-добре значението на това единство. Пожелавам ви месец, изпълнен с милосърдие и берекет! Бъдете здрави!“, посочи той.

Заместник главния мюфтия Мурад Пингов поздрави домакина на събитието Ерол Мюмюн и присъстващите от името на главния мюфтия. „Рамазан е месец на смирението, месец на обединението, месец на покаянието. Това, което виждам тук като организация, не съм виждал отдавна, за което благодаря на кмета Ерол Мюмюн“, каза още Пенгов.

