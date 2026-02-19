Цонев: Ще разградим мрежата на Сорос (ВИДЕО)

Нашата парламентарна група винаги ще подкрепя подобни законодателни инициативи. Не само това, ние ще бъдем инициатори на такива законодателни инициативи. Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Йордан Цонев по време на дебата за промени в Закона за закрила на детето, които въвеждат публичен списък на педофилите в страната.

И когато говорим тук, от тази трибуна, за вредата от мрежата на влияние на Сорос, това е най-голямата вреда спрямо нашите деца, спрямо устоите на вярата ни, кой каквато я има, спрямо тъканта на българското общество. Това е удар върху държавността, каза Цонев.

Държавни функции да бъдат прехвърлени на, забележете, неправителствени организации. Правителствени функции се прехвърлят на неправителствени организации, защото тях никой не ги избира. Тях ги финансира някой и те изпълняват поръчката на този, който ги финансира, категоричен бе депутатът от ДПС-Ново начало.

ДПС ще бъде винаги против този тип политика и в конкретност ние ще работим докрай за разграждане на мрежата на влияние на Сорос, увери Цонев.

