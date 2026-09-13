Компромат по Сорос: Атакуват Пеевски през американски вестник, съден от Тръмп

Лидерът на ДПС Делян Пеевски от години е основен враг на соросоидните кръгове у нас – не защото е удобна мишена, а защото е неудобен фактор. Политик,...