Компромат по Сорос: Атакуват Пеевски през американски вестник, съден от Тръмп
Лидерът на ДПС Делян Пеевски от години е основен враг на соросоидните кръгове у нас – не защото е удобна мишена, а защото е неудобен фактор. Политик,...
Следете всички новини, анализи и коментари за Сорос. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Лидерът на ДПС Делян Пеевски от години е основен враг на соросоидните кръгове у нас – не защото е удобна мишена, а защото е неудобен фактор. Политик,...
Той отвърна на думите на сина му
С участието си в Борда на US президента Тръмп България има историческия шанс да престане да е клакьор от миманса на геополитиката и да заеме място на...
Най-голямата й вреда е върху нашите деца, каза депутатът от ДПС-Ново начало
Трагедията разкри кълбо от криминално-политически зависимости
Разследващите да покажат цялата истина и всички, които са нарушили закона да бъдат наказани, призова депутатът
Кръговете, финансирани от спекуланта Джордж Сорос у нас, се опитаха да пратят България от грешната страна на историята
ДПС има грижата тази мафиотизирана анти-българска и анти-демократична мрежа да бъде осветлена и разобличена и ще го направи, заяви той
Назова лятната резиденция на Александър Сорос в България
Обясни как се разпознават соросите в парламента
Няма по-зловеща мрежа в света, внедрява политици, подменя ценности, каза зам.-председателят на ДПС-Ново начало
В САЩ най-големият му враг е президента Тръмп, в България – Пеевски
Дори личната агенция на Иво Прокопиев „Маркет линкс“ признава, че ПП-ДБ не получават подкрепа от протестите
Лидерът на ПП няма срам да се качи на гърба на бизнеса, който изтощи
Започва голяма обществена промяна, елитите се сменят
Пеевски получи институционална подкрепа за битката срещу завладяната държава
Мрежата от лица и структури създава заплаха за правовия ред в държавата
Рано или късно и в България ще се стигне до разследване на тази мрежа, каза зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало
Пеевски: Фалшивият свят на Сорос и соросоидите у нас трябва да бъде разрушен
Унгарското издание Magyar Nemzet цитира лидера на ДПС-Ново начало