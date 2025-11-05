По предложение на ДПС-Ново начало! Парламентът разследва соросите у нас

Днес Народното събрание прие предложението на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО за създаване на Временна комисия за установяването на факти и обстоятелства, свързани с дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации, които финансират български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт.

„За“ бяха 111 депутати („Възраждане“, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“, „Морал, единство, чест“, „Величие“ и четирима нечленуващи в група народни представители. Против бяха 27 депутати от ГЕРБ-СДС , както и „Продължаваме промяната-Демократична България“. Въздържаха се 34 депутати от ГЕРБ-СДС и дерибеите на Доган.

„Вече близо 30 години дезинформацията и цензурата, налагана от вплетените в мрежата на Сорос и неговите български олигарси, медии и медийни организации системно манипулират и са използвани като мощна лобистка структура, която да диктува обществените и политически процеси и да подменя моралните ценности с джендър идеологии. Време е за решителна битка за държавата. Фалшивият свят на Сорос и соросоидите трябва да бъде разрушен“, казва през септември лидерът на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски, предлагайки за първи път комисията за разследавне на соросите у нас.

По време на дебатите днес зам.-председателят на ПГ на ДПС-НОНО НАЧАЛО Йордан Цонев каза, че това е пътят на изчистването на това опасно влияние на мрежата "Отворено общество" върху политическия и обществения живот в България. "Създаването на тази комисия ще осветли дейността на тази мрежа за влияние", заяви той.

"Най-голямата вреда обаче беше не толкова в политиката, колкото в обществения и културен живот. Да не говорим и за културата, където един писател го засипват с награди. Това е пътят към изчистване на българския политически и обществен живот", заяви депутатът от ДПС-НН.



По думите му на Цонев в САЩ вече отчитат негативното влияние на фондациите на Сорос. Цитира изказване на американския президент Доналд Тръмп, в което е призовал да се изчисти влиянието им.



"Министерството на правосъдието в САЩ вече е инструктирало няколко прокуратури да изготвят планове за разследване против Сорос и фондацията му, включително за палеж, рекет, измами и подкрепа на тероризъм. Ние дължим това разследване на българското общество, институции и граждани", каза още Цонев.



Другият зам.-председател на ДПС-НОВО НАЧАЛО Станислав Анастасов, който е и вносител на проекта на решение, се аргументира, че иска да разобличи определена парламентарна група в Народното събрание, финансирана именно от Сорос. Според него Сорос има икономически интереси в България, независимо от конюнктурата.

Комисията трябва да проучи действащата от 1990-та година мрежа от лица и структури, изградена около основната фондация на Сорос “Институт Отворено общество”.

Години наред тези лица, освен в неправителствения сектор, постепенно са внедрени в администрацията, образователните институции, политическите партии, съдебната власт, медиите и бизнеса, което е условие за скрито или явно влияние върху основните обществено-политически и икономически процеси в страната.

Мрежата от лица и структури създава заплаха за правовия ред в държавата, тъй като тези действия, при положение, че се финансират и координират от Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации, са изцяло в частен интерес. По този начин се компрометират основните принципи на демокрацията и се рушат устоите на държавата, защото овладяването на властовите структури, на политическата и на обществената система в страната, в услуга на един човек, не води до нищо друго, освен на практика до диктатура.

Парламентарната група на ДПС-НОВО НАЧАЛО настоява след завършването на работата на парламентарната комисия да бъдат предприети адекватни мерки за премахване на това влияние и елиминирането на възможностите за подобно вмешателство, насочено срещу националните интереси на България и сигурността на хората.

