Ето какво е погубило големия Боян Радев

"Плача само пред картините и внучките си."

Това каза в последното си интервю, дадено за "България Днес", Боян Радев. Легендарният борец си отиде вчера на 83-годишна възраст в хосписа, в който живееше в последните години, тъй като имаше много болежки. Синът му - Боян-младши, още не е наясно кога ще е поклонението, защото бе покрусен от сутрешната новина, която получи.

"Много ми е мъчно, татко беше опората на нашето семейство, стълбът. Осиротяхме", сподели Боян.

В последно време той бе човекът, който се грижеше за Радев-старши и го посещаваше през ден.

"Мисля, че най-тъжно му беше, когато почина майка ми Мария. Тя на него му беше опората и оттогава започнаха болежките му", сподели Боян-младши.

Боян Радев, който на 25 февруари щеше да стане на 84 години, трудно ходеше, но не бе загубил чувството си за хумор. Вдигаше телефона единствено на внуците си, които постоянно го търсеха, за да му разказват истории и да го разведряват.

Боян Радев се срина през зимата на 2020 година, когато ненадейно почина брачната му половинка Мария. Жената, с която са дружно от половин век, издъхна от тромб, а преди това получи инсулт.

"Много ми е мъчно, какво да кажа, всеки ден се сещам за нея и от това не ми става по-добре - люлея се, губя равновесие. Иначе дали плача - не, боли ме, но плача само пред картините и внучките. Не празнувам личните си празници, а ги отбелязвам с изложба", сподели ни тогава големият шампион.

