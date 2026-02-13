50-60 хиляди българи ще завърнат тази година

Все повече българи, живели и работили в чужбина, вземат решение да се върнат у нас. По данни на експерти тенденцията се засилва, а държавата също се опитва да насърчи процеса чрез специални програми за завръщане и заетост.

Пример за това е националната програма "Избирам България", която е инициирана от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). По нея до момента са кандидатствали близо 4000 души, а над 1000 вече са одобрени.

Връщането на квалифицирани кадри е възможност за икономиката, но и реален отговор на демографската криза в страната.

Това заяви пред БНР Георги Първанов - член на Управителните съвети на Българската конфедерация по заетостта и БАУХ.

Според него програмата на социалното министерство е стъпка в правилната посока, но и "капка в морето".

"Надявам се да ѝ бъде увеличен бюджета. Има подобни програми и на частни компании. Данните показват трайно връщане поне от две години, макар че не са спрели и да заминават.

Основно се завръщат сънародници от Великобритания и от Германия, но се засилва и от Бенелюкс, от скандинавските страни, от Канада."

Само през 2025 г. от Великобритания са си дошли около 11 000 българи.

Първанов очаква през 2026 година броят да достигне до 50-60 000 общо от всички страни зад граница.

Специалистът обясни и причините, които подтикват българите да се завръщат – възможностите, по-малката разлика между заплатите, лични (носталгични) мотиви.

"Българският бизнес отдавна е наясно, че най-големият резерв и шанс за преодоляване на огромния недостиг на кадри (200 000±) е в българите в чужбина– изтъкна още Първанов. – Връщането им в родината, ще е инжекция и за бизнеса, и за българската икономика, и за демографията."

