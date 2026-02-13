Жена на 50 години стана майка на тризнаци

Семейното планиране по отглеждането на деца изглеждало приключило. След четири рожби щастието на Мари и Кони Густавсон от Швеция изглеждало перфектно. Но 50-годишната жена усещала в себе си желанието за още едно бебе.

Чарли, Лорин и Лара са родени чрез спешно цезарово сечение в Удевала, Швеция. Момчето и двете момичета се чувстват добре, както и майка им, която не намира думи, с които изрази радостта си, предава bTV.

50-годишната жена е имала високорискова бременност. Зачеването на бебе по естествен път на тази възраст не е невъзможно, но е изключително рядко.

Мари и съпругът ѝ Кони (59) са избрали клиника за ин витро оплождане в Кипър, където процедурата е струвала 5500 евро.

„Не мислехме, че ще се получи от първия път, затова бяха трансферирани три ембриона, за да увеличим максимално шансовете си“, споделя Мари пред британското издание The Sun. Лекарят е оценил вероятността и трите ембриона да се развият само 5 процента.

И трите оцеляват. Бременността впоследствие е проследявана като изключително рискова поради възрастта на майката.

Лекарите дори съветват Мари да не износва всички деца до термина.

„Усещах корема си като голям камък. Не можех да усетя как бебетата се движат, защото беше толкова тясно там. Хората около мен никога не знаеха колко бебета нося. Не казвахме на никого, защото не знаехме дали всички ще оцелеят“, споделя Мари.

Въпреки че Чарли, Лорин и Лара тежат само от 1000 до 1500 грама при раждането си, те се развиват добре.

