Болни мозъци! Страшни разкрития за мъчителите на животни!

Кървав бизнес за хиляди евро и признания пред съда – случаят със садизма към животни в Свищов навлиза в нова фаза.

Доказателствата срещу Детелин и Анита продължават да се увеличават, а разследващите откриват все нови и нови следи от тяхната дейност в платени онлайн платформи, съобщава Bulgaria ON AIR.

Екип на телевизията се свързал с хората, които успяват да разкрият тяхната самоличност и да сигнализират институциите.

Мащабът на престъплението

По следите на Детелин и Анита от Свищов тръгват преди половин година от Сдружение КАЖИ. Установени са над 45 клипа и са изгледани над 15 часа агония на различни животни.

"Това са гръбначни животни – гризачи, бозайници, птици... Става въпрос за кучета, котки, едно прасенце, много птици, малки пиленца, зайчета. 149 на брой, изтезавани в продължение на часове", каза Петя Алтимирска от Сдружение КАЖИ.

"Тези хора са си приготвили дори сами инструменти за мъченията – имали са мелачка за животни. Това включва вече изключителна бруталност", заяви адвокат Маринета Караджoва.

В къщата на двамата e разкрито импровизирано филмово студио. Съседите не вярват, че Детелин и Анита са автори на кървава индустрия.

"Детелин е много свит, много затворен човек. Просто на мравката път е правил. Не мога да повярвам, че това нещо се е случило", коментира комшия.

Ролите в схемата

Детелин е операторът, който заснема извращенията, а Анита е в ролята на строга господарка, която задоволявала почитателите на краш фетиша.

"Порази ме фактът, че това са най-обикновени хора. Те изглеждат не по-различно от вашия съсед, от човека на масата до вас. Единият адрес е в непосредствена близост до детска градина. Ужасяващо е да си помислиш, че зад фасадата на нормалността се крие такова чудовищно поведение", коментира Алтимирска.

Видеата са съхранявани, каталогизирани и продавани в платени онлайн платформи по ценоразпис. Цената на удоволствието е била между 1000 и 4000 евро и се определяла според големината на животното. Пред съда те не отричат за престъпленията.

"Има абсолютно пълно признание на обвинението, както и на всички детайли и факти. Основният мотив е финансов, за да се правят тези неща", изтъкна адвокатът на обвиняемия.

Опит за избягване на по-тежки наказания

Детелин и Анита твърдят, че са действали до 2023 година. Това според юристите е опит да се избегнат новите по-високи наказания за изтезания над животни, които бяха въведени след тази година.

Разследването не приключва. Доказателствата срещу тях растат непрекъснато, тъй като в интернет видеата са десетки. Междувременно - клиентите им също ще бъдат издирвани и съдени от закона.

Случаят в Свищов е определян като като един от на-тежките и без аналог в България, тъй като садизмът над животни е продължил с години и превърнат в индустрия на болката.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com