Етрополе с впечатляващо представяне на "Ваканция & СПА Експо 2026“

Община Етрополе участва в най-голямото туристическото изложение „Ваканция & СПА Експо 2026“, което се провежда от 12 до 14 февруари в Интер Експо Център – София под патронажа на Министерство на туризма. Общината е представена от директора на Исторически музей-Етрополе г-жа Галя Дикова и главен специалист „Туризъм“ към Община Етрополе г-жа Цецка Александрова.

Официалното откриване на изложението бе уважено от министъра на туризма г-н Мирослав Боршош и заместник-министъра г-жа Ирена Георгиева, което подчертава значимостта на форума като водеща платформа за развитие и популяризиране на туристическия сектор в страната. Те проявиха силен интерес към щанда на Община Етрополе и към традиционния ХХ - ти „Международен събор на Зетьовете. Зетрополе“.

Популярният кипърски танцьор и международен съдия по спортни танци Памбос Агапиу, след като чу разказите за празника на зетьовете, който е единствен по рода си в България, веднага изяви желание да се включи в шествието като един от най-популярните зетьове в България. Той не спираше да задава въпроси и да се възхищава на местните традиции, съхранявани години наред.

Доц. д-р Десислава Алеклсова, която е преподавател по Туризъм във висше учебно заведение в България остана впечатлена от обновения щанд на Община Етрополе и побърза да пробва виртуалната реалност за етрополската книжовна школа.

Посетителите не спираха да се вълнуват и от плесканите яйца, които бяха изложени и през 2024 г. бяха вписани в националната система за „Живи човешки съкровища – България“ и са типични за етрополския район.

Списание „Дестинация България“, които също участват със щанд на изложението, останаха силно впечатлени от Етрополе и по време на своя томбола подариха на печелившия рекламни материали на града с цел популяризиране на забележителностите и традициите ни.

Изложението продължава и на 14 февруари 2026 г., като в последния ден са предвидени много изненади за посетителите. Всеки, който желае, може да посети щанда на Община Етрополе и да се запознае с културно-историческото наследство, забележителностите и чара на етрополския Балкан.

