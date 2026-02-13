Ето кой давал милиони на безработната да храни Калушев

Кой е мъжът на София Андреева, която според собствените й признания дала над 1 млн. лева на Ивайло Калушев в рамките на няколко години.

Самата тя обясни, че мъжът й бил заможен, имал предишен брак с други деца. Очевидно е по-възрастен от нея, защото й превел пари, с които да я подсигури, но до този момент не стана ясна самоличността му.

От него тя има две деца - Валери, който призна, че е насилван от Калушев и още едно момиче, което страдало от параноидна шизофрения, според признания на майката. Както Lupa.bg писа, момичето се е самоубило преди няколко години.

Всички обаче питаха кой е мъжът, позволил на жена си да борави толкова спокойно със семейния бюджет и да го разхищава за съмнителни дейности.

Фирмата е с около 100 служителя и има милиони годишни обороти. Работи по индустриални проекти в над 15 държави, вкл. Ливан, Аржентина, Украйна, Русия, Австрия и др. Работи с международни клиенти: Холсим, Титан, Юлаглас, Италчементи и др, става ясно от портфолиото й.

София призна, че не е работило нищо през живота си. Грижела се за семейството и била домакиня, което по нейни думи много я изтощавало.

Съдейки от официалната информация за фирмата на инж. Ангелов и към момента тя работи успешно, но очевидно той е ограничил финансите към съпругата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com