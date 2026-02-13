Взеха важно решение, свързано с пенсиите

Да бъде въведен мултифондовият модел в допълнителното пенсионно осигуряване, реши Народното събрание на първо четене. Това стана с промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени от Министерския съвет.

Срокът за предложения между двете четения ще е три дни, прие парламентът. Така текстовете ще могат да влязат в сила от 1 януари 2027 г., обясни Деница Сачева, председател на социалната комисия.

Чрез въвеждането на мултифондов модел ще се даде възможност осигурените лица да избират как да бъдат управлявани техните пенсионни спестявания, като се отчита различната толерантност към риска на отделните категории лица в различните фази на жизнения им цикъл, пише в мотивите си вносителят.

Предвижда се също създаване на подфондове с различен инвестиционен профил. В рамките на пенсионния фонд пенсионноосигурителните дружества ще създават подфондове с различен инвестиционен профил - динамичен, балансиран и консервативен, съобразени с жизнения цикъл на осигурените. Лицата, избрали да следват стратегията на жизнения цикъл, както и служебно разпределените, ще бъдат автоматично прехвърляни, съобразно възрастта – до 50 години – в динамичен подфонд; при навършване на 50 г. - в балансиран подфонд с по ниско-рисков профил; и след като наближат възрастта за пенсиониране (3 г.) се прехвърлят в консервативен фонд, който е най-нискорисков и цели запазване на натрупаните средства.

Във връзка с въвеждането на мултифондов модел се предлага въвеждане на нови видове допустими инвестиции на фондовете със съответните инвестиционни ограничения, както и завишаване на капиталовите изисквания и кадровата обезпеченост на пенсионноосигурителните дружества.

Предлага се също замяна на механизма за гарантиране на минималната доходност при управлението на средствата на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване с пазарен показател (бенчмарк). Заложена е още промяна в таксите и удръжките, събирани от пенсионноосигурителните дружества.

Със законопроекта се предлага стъпаловидно годишно намаляване на удръжката от всяка осигурителна вноска в рамките на 10-годишен период и плавно въвеждане на двукомпонентна такса, формирана от фиксирана част – процент върху управляваните активи, и променлива част, която отчита постигнатите инвестиционните резултати. Също така се усъвършенства уредбата на изплащането на средства на наследниците на починалите осигурени лица и пенсионери посредством разширяване кръга на наследниците с оглед констатирани в практиката проблеми.

Зам.-министърът на финансите Кирил Ананиев обясни, че преди внасянето на законопроекта, е бил извършен цялостен преглед на модела за допълнително пенсионно осигуряване. Предоставя се възможност на осигурените да избират по какъв начин да бъдат управлявани пенсионните им спестяване при отчитане на жизнения цикъл, посочи той, предаде БТА.

