Всичко за Осигуряване

Следете всички новини, анализи и коментари за Осигуряване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Бизнес Свят
ОББ Пенсионно осигуряване заслужи наградата за „Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество“ през 2023 г.

ОББ Пенсионно осигуряване заслужи наградата за „Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество“ през 2023 г.

Това стана ясно по време на церемонията по награждаване на победителите в най-престижния конкурс в областта на застраховането

04 октомври | 10:41
0 коментара
906