Промяна за милиони българи от утре - касае пенсиите
Всеки ще решава какво да се случва с парите му за втора пенсия
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Всеки ще решава какво да се случва с парите му за втора пенсия
НОИ вече превежда обезщетения и по Revolut
Малко известен факт: Парите в този стълб се наследяват
Това става с промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени от Министерския съвет
Мултифондовият модел може да я увеличи от 440 на над 760 евро
Доброволните пенсионни фондове вече носят над 323 млн. лв. доход на българите
Възрастните хора в Разград са най-бедните у нас
Това заяви германският канцлер Мерц
Днешните поколения започват вече постепенно, макар и много бавно да имат по-висока финансова култура
Едно от нещата е да се увеличават както възрастта, така и годините за осигуряване
Потребителите ще имат възможност да следят състоянието на своите спестявания в двете валути
От първия ден на април е увеличен минималният месечен размер на осигурителния доход
Все повече от осигуряващите се за втора пенсия сменят пенсионния си фонд
Засяга много хора
Това стана ясно по време на церемонията по награждаване на победителите в най-престижния конкурс в областта на застраховането
91,24 лева от втория стълб и то не за всички
Младите хора в чужбина питат каква заплата ще получават и как ще бъдат осигурявани
До края на месеца
Фондовете за изплащане успешно стартираха в края на 2021 г.