УниКредит Булбанк и Алианц България въвеждат първия у нас изцяло дигитален процес за присъединяване към пенсионен фонд

Българите все повече откриват ползите от доброволното пенсионно осигуряване – общите средства, натрупани в личните партиди, вече надхвърлят 1,6 млрд. лв., а доходността за последните две години достига 323 млн. лв. Данните потвърждават ефективността на доброволните фондове като инструмент за дългосрочна сигурност. На този фон УниКредит Булбанк и Алианц България представиха изцяло дигитален процес за присъединяване към доброволен пенсионен фонд – първи по рода си у нас.

Нова дигитална услуга в подкрепа на финансовата независимост

С увеличаващата се продължителност на живота и демографския натиск върху държавната система, доброволното осигуряване вече не е просто избор, а необходимост. Новото партньорство между УниКредит Булбанк и Алианц България отговаря на тази реалност с иновативен процес, който позволява на клиентите да се осигуряват онлайн – директно през мобилното банкиране, без хартия, без посещение в клон и без бюрокрация.

По време на събитието „Пенсионното осигуряване на бъдещето: трендове, технологии и дълголетие“ представители на двете институции подчертаха, че хората днес живеят и работят по-дълго, но очакват по-високо качество на живот в пенсионна възраст. Според доклад на УниКредит, до 2050 г. средната продължителност на живота в Европа ще нарасне с 4.5 години, но здравословният живот – само с 2.6 години.

Същевременно Allianz Global Pension Report 2025 поставя България на 11-о място от 71 държави по качество на пенсионната система – с добри показатели за устойчивост и адекватност. Въпреки това съотношението от 2 млн. пенсионери към 2.9 млн. заети лица оказва сериозен натиск върху държавната осигурителна система.

Доброволното осигуряване като стратегия за бъдещето

В този контекст личното пенсионно спестяване се превръща в ключов инструмент за финансова сигурност. Само за последните пет години активите в доброволните пенсионни фондове са се увеличили с над 90%, но все още представляват едва 1.55% от общите спестявания на населението – показател за големия потенциал на сектора.

„Дълголетието се утвърждава като една от водещите глобални мегатенденции, която променя начина, по който работим, спестяваме и планираме бъдещето си. Това подчертава колко важно е навременното финансово планиране“, заяви Борислав Генов, главен директор „Банкиране на дребно“ на УниКредит Булбанк. Той допълни, че само два месеца след старта на новата услуга броят на клиентите почти се е удвоил, като все по-млади хора използват дигиталната възможност в Булбанк Мобайл, за да планират „златната“ си възраст.

Как работи дигиталното пенсионно осигуряване

Чрез Доброволния пенсионен фонд „Алианц България“ клиентите на банката могат да изградят допълнителен пенсионен доход напълно онлайн – бързо, сигурно и достъпно 24/7. Процесът позволява подписване на договора и управление на средствата с няколко натискания в мобилното приложение на УниКредит Булбанк.

„Демографските тенденции в България са необратими – днес на един пенсионер се падат 1.5 работещи, а съотношението ще се влошава. Доброволното осигуряване не е разход, а инвестиция в личната финансова независимост и достойнство в пенсионна възраст,“ подчерта Владислав Русев, главен изпълнителен директор на ПОД „Алианц България“. Компанията управлява над 43% от активите на доброволните фондове и обслужва 33% от осигурените лица – доказателство за доверието и професионалното управление, които стоят зад модела.

Кой спестява и колко печели

Според данните средната възраст на новите клиенти на доброволните фондове вече е спаднала от 55 на 42 години, именно благодарение на достъпа през мобилното банкиране. Въпреки това, 92.3% от спестяванията на българите все още са в банкови депозити, докато едва 1.55% отиват в доброволни пенсионни фондове – показател за нуждата от по-добра финансова грамотност.

Юлиян Влахов, директор „Продукти и услуги“ в УниКредит Булбанк, представи конкретен пример: мъж на 30 години, който прави редовни вноски в доброволен пенсионен фонд, може да натрупа над 107 000 лв. и да получава месечна пенсия от 990 лв. в продължение на 10 години, като спести и 6 300 лв. от данъци.

ПОД „Алианц България“ заема водеща позиция на пазара с дял от 33.48% по брой осигурени и 43.25% по активи към първото полугодие на 2025 г. – стабилен резултат, който показва доверието на клиентите.

Лидерство в дигиталните финанси

През 2025 г. УниКредит Булбанк затвърждава позицията си като лидер в дигиталните иновации – Булбанк Мобайл беше отличено от изданието Global Finance като „Най-добро мобилно приложение в България“. Над 800 000 активни потребители ежедневно използват мобилното банкиране на банката, доказвайки, че дигитализацията и доверието вървят ръка за ръка в новата ера на личните финанси.

