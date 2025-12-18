Мрежата на бъдещето вече е в страната

През последните години 5G мрежите в България преминаха от обещание към реалност. Днес над 90% от населението и почти две трети от територията на страната са покрити с тази технология, което е значителен напредък спрямо 2022 г. Този успех се дължи на сериозните инвестиции на телекомуникационните оператори – само през 2024 г. те надхвърлят 280 милиона лева за мобилни мрежи, а общите вложения в сектора достигат близо 676 милиона лева.

Бързото разгръщане на 5G е възможно и заради добре развита фиксирана инфраструктура – над 90% от домакинствата имат оптична връзка. Това позволява на операторите да разширяват мрежите си не само в големите градове, но и извън тях.

Развитието на 5G вече се отразява и в начина, по който хората използват интернет – броят на абонатите с 5G се е утроил за две години, а делът на устройствата, поддържащи технологията, е почти се утроил. Това означава, че инвестициите не остават само на хартия, а стават реална услуга за потребителите.

Телекомуникационният сектор е сред двигателите на икономиката – той генерира значителни приходи, висока добавена стойност и по-високи от средните заплати, а растежът му стимулира цифровата трансформация на обществото. По-широкото покритие позволява на хората да работят дистанционно, да ползват дигитални услуги и да участват активно в онлайн живота, независимо къде живеят.

Все пак предизвикателства остават – за пълноценно разгръщане на 5G в селските райони са нужни допълнителни инвестиции, а цифровата грамотност на населението остава ниска. В този контекст ролята на телекомуникационните компании е стратегическа: те не само строят мрежи, но и създават условия технологиите да се превърнат в реална полза за икономиката и обществото, съобщи Vesti.bg

