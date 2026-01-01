Мрежата на бъдещето вече е в страната
Границите на мобилния свят нямата край
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Границите на мобилния свят нямата край
Това е най-новата стъпка в целенасочените усилия на Москва да засили контрола върху онлайн комуникациите
Основните мрежи са прекъснати
И двата инцидента имат еднакви резултати, но причината е различна
Важно съобщение от Комисията за регулиране на съобщенията
Използват ли тайни профили в социалните мрежи
Светът буквално спря днес
Ryanair със специално предупреждение
Големи банки, медии, борси и авиокомпании по света са засегнати от масово прекъсване на информационните технологии, предаде BBC.Американският щат Аляс...
Какво е тяхното мнение за него
Търсенето на Ви Пи Ен услуги в страната рязко се повиши
Авторът на изследването д-р Али Абеди предлага промяна в стандарта за Wi-Fi
Индустрията като цяло се съмнява в целесъобразността на пускането на 5G в рамките на санкциите
Красимир Бачков има висше педагогическо образование и в момента преподава изобразително изкуство във варненско училище
Проблеми са засечени и в България
Искат да води НС за постоянно
United Group дава на клиентите контрол над мрежите в дома им, както никога досега
Границите на 5G възможностите трябва да се разширяват системно, за да откриват нови територии за бизнес
Началната цена е 4 млн. лв.
До края на 2019 г., а вероятно и до средата на годината, всички училища в страната трябва да имат изградени wi-fi мрежи