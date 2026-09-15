Радев разкри най-амбициозните цели на кабинета. Големите промени

Премиерът Румен Радев разкри най-амбициозните цели на правителството и обяви, че те могат да бъдат изпълнени само ако българите са заедно. Знаем, че няма как да си говорим за икономика и икономически ръст, за балансирано гарантиране на регионите, ако нямаме съвременна свързаност - модерни и безопасни пътища. Как да вървим оттук нататък – това е големият въпрос, който всички си задаваме. Само заедно можем да намерим най-верния отговор, каза Радев в Министерски съвет.

Заедно трябва да бъдат държавните институции, ангажирани с транспортната инфраструктура в България, браншовите организации на строители, инженери, проектанти, финансиращи институции на граждански сдружения, които са се ангажирали да следят за качеството на нашите пътища.

По думите му огромното предизвикателство е как по най-бързия начин да развием нашата транспортна инфраструктура. „Ясно е, че за амбициозните цели, които сме си поставили, няма как да бъдат изпълнени бързо и качествено без корупция, ако ние не започнем да променяме модела на изграждане на стратегическа инфраструктура. Досега знаем, че това се извършваше изцяло с публични средства от националния бюджет и с еврофондове“, каза Радев.