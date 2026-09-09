Катастрофални данни за България. Премиерът със спешен призив към МОН

Резултатите от последното изследване PISA са катастрофални за България. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

Премиерът посочи, че очаква от Министерството на образованието и науката още по-смело и решително да налага вече определените реформи. „Аз лично, професор Вълчев, призовавам за по-голям дял на средното професионално-техническо образование и на инженерните специалности във висшите учебни заведения“, каза Румен Радев.

Вчера министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев съобщи, че за поредна година резултатите ни в изследването PISA не са добри. Имаме спад и по математика, и по четене. Резултатите показват, че в българския образователен модел има проблем.

PISA оценява способността на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. В този цикъл водеща област е природонаучната грамотност. Международното изследване се прави от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като в PISA 2025 са участвали 760 000 ученици от 91 държави.