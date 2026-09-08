Отмениха стотици полети в Европа. Засегнати са десетки хиляди пътници

Срив в системата за управление на въздушното движение във Великобритания доведе до отмяната на стотици полети и засегна десетки хиляди пътници, съобщава „Би Би Си“.

Националният доставчик на услуги за въздушна навигация Nats съобщи, че техническата неизправност е възникнала в софтуера за обработка на полетите. Въпреки че инженерите бързо са открили причината и са внедрили техническо решение за постепенно възстановяване на системите, последиците за трафика остават сериозни.

Обхват на засегнатите летища и авиокомпании

Най-сериозно са засегнати големи британски аерогари като „Хийтроу“, „Гетуик“, „Манчестър“ и „Ийст Мидландс“, както и аеропорти в Шотландия, Северна Ирландия и Република Ирландия. Според Flightradar24 само в рамките на следобеда бяха отменени около 200 полета. Ryanair отчете над 50 отменени полета и повече от 65 000 пътници със закъснения до 8 часа, като отправи остри критики към Nats за поредния срив. British Airways предупреди за сериозен верижен ефект върху графиците и оперативното си състояние.

Верижна реакция и оперативени затруднения

Натрупването на незаминали самолети по пистите създаде недостиг на свободни стоянки за кацащите машини на летища като „Хийтроу“. Това блокира самолети и на други европейски аерогари, което допълнително забавя пълното нормализиране на трафика. Властите предупреждават, че поради преразпределението на екипажи и самолети закъсненията ще продължат часове наред.

Официални и политически реакции

Британският министър на транспорта Хайди Александър поднесе извиненията си на засегнатите пътници и ги призова да поддържат direct връзка с авиокомпаниите си за актуална информация. Същевременно случаят предизвика остра опозиционна реакция - Грег Смит обвини правителството и Nats в липса на превантивни мерки, припомняйки сходния мащабен срив в системата от миналата година.