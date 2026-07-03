София получава нови директни линии. Будапеща и Родос влизат в картата

Wizz Air базира осми самолет в София и започва директни полети от българската столица до Будапеща и Родос. Новият Airbus A321neo увеличава общия брой на самолетите на авиокомпанията в България до 11. Билетите за новите маршрути вече са в продажба на цени от 14,99 евро. Разширяването на базата в София трябва да създаде 40 директни и 350 индиректни работни места, както и да подкрепи входящия туризъм и местната икономика.

Нов самолет, нови линии

Добавянето на осмия самолет в София е част от по-широкото разрастване на Wizz Air на българския пазар. Компанията посочва, че новите директни линии до Будапеща и Родос ще дадат повече възможности както за кратки градски пътувания, така и за летни ваканции.

Будапеща е сред най-популярните европейски столици за културен и уикенд туризъм със забележителности като Парламента, Рибарския бастион и мемориала „Обувките на Дунава“. Родос пък е една от силните морски дестинации в Гърция със Стария град, включен в списъка на ЮНЕСКО, акропола в Линдос и характерните крайбрежни заливи.

Компанията отчита дългосрочен ангажимент

„Базирането на нашия осми самолет в София е още една важна стъпка, която затвърждава дългосрочния ни ангажимент към България и българските пътници. Продължаваме последователно да инвестираме в развитието си в страната, като разширяваме мрежата си и създаваме повече възможности за достъпни и удобни пътувания“, заяви Салваторе Габриеле Империале, мениджър „Корпоративни комуникации“ в Wizz Air.

По думите му новите линии до Будапеща и Родос могат бързо да се превърнат в предпочитан избор за българските пътници. От летище София също определят решението като важен етап в развитието на аеропорта като регионален авиационен център.

„Добавянето на осем нови маршрута допълнително разширява възможностите за свързаност на пътниците, укрепва връзките на София с ключови международни дестинации и е ясен знак за нарастващото доверие на нашите авиокомпании партньори в дългосрочния потенциал на българския пазар“, заяви Хесус Кабайеро, изпълнителен директор на СОФ Кънект.

Повече места от София

Wizz Air оперира в България от 2005 г. и днес обслужва 71 маршрута до 20 държави от страната. Мрежата свързва българските пътници с дестинации в Европа, Близкия изток и Северна Африка.

През летния сезон на 2026 г. авиокомпанията предлага 2,1 млн. места за пътуване от София, което е ръст от 61 на сто спрямо летния сезон на 2025 г. През настоящото лято Wizz Air ще изпълнява със 144 полета седмично от столицата.

Разширяването на базата в София е важен сигнал за българския авиационен пазар. Новите линии не са само удобство за туристите, а и част от конкуренцията за повече директни връзки, повече пътници и по-силна роля на летище София в региона. Ако търсенето се запази, подобни маршрути могат да донесат не само по-лесни пътувания навън, но и повече чуждестранни туристи към България.

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