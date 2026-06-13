Обрат с американските самолети на летището. Четири излетяха
Ето какво показа платформата за проследяване на полети Flightradar24
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Ето какво показа платформата за проследяване на полети Flightradar24
Един от най-големите проекти по концесията трансформира инфраструктурата за една година
Отменени и пренасочени полети
Ваучер за безплатно пътуване за двама и послание за „по-светло бъдеще“ на авиацията у нас
Какъв е коментарът на министър Караджов
Мястото е известно с честите инциденти от подобен характер
От Министерството на транспорта назначиха проверка по случая
Потресаваща случка на летище "Васил Левски"
Важи до 23 август 2025 г.
Предвидете си време за паркинг, зоват от аеропорта
Каква е причината?
Тя засяга и двата терминала
Шефът на фирмата концесионер "Соф Кънект" Хесус Кабайеро повдигна завеста
Две компании обслужват пътниците на летището в София
Летище “Васил Левски” - София е обслужило общо 4719 до 80 дестинации в 31 държави